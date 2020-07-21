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Altın alacaklar dikkat! Gram altın bugün...

21.07.2020 11:23

Son güncelleme : 21.07.2020 11:29
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 401,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 652 lira, Cumhuriyet altını da 2.668 liradan satılıyor.



AA

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram  altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,7 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 401,7 lira seviyesinde seyrediyor.  Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, Cumhuriyet altını da 2.668 liradan  satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde  1.822,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para  politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam  ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu  kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç  olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini  söyledi.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 4,40  
Altın Gr. 402 402 1,15  
Cumhuriyet 2.660 2.700 10,00  
Tam 2.686 2.699 8,00  
Yarım 1.304 1.320 3,90  
Çeyrek 654 661 1,90  
Gümüş.Ons 20,32 20,36 0,41  
Gümüş Gr. 4,48 4,49 0,10  
B. Petrol 43,66 43,66 0,38  
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