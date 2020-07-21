Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 401,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 652 lira, Cumhuriyet altını da 2.668 liradan satılıyor.
Altın alacaklar dikkat! Gram altın bugün...
21.07.2020 11:23
Son güncelleme : 21.07.2020 11:29
AA
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,7 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 401,7 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
652 lira, Cumhuriyet altını da 2.668 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.822,4 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 1.018,98
|Açılış
|: 120.171
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|Önceki Kapanış
|: 119.281
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120.346
En Düşük
119.943
11:136,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 6,9040
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|Önceki Kapanış
|: 6,9070
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6,8593
En Düşük
6,8434
11:137,8446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
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|: 7,8600
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|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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En Düşük
7,8334
11:13401,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,05
|Açılış
|: 401,73
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|10.147.831
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.653.057
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|545.370
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|5.046.112
|% 9,98
|
|DITAS
|27,58
|1.914.578
|% -8,37
|
|TRGYO
|4,86
|111.905.879
|% -6,54
|
|LUKSK
|20,90
|1.315.908
|% -6,36
|
|DERAS
|7,26
|9.788.821
|% -4,47
|
|KUTPO
|48,90
|25.123.639
|% -4,40
|
|GUSGR
|5,57
|454.373.599
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,32
|297.026.497
|% 0,87
|
|TCELL
|16,61
|219.564.526
|% 2,47
|
|AFYON
|4,51
|200.257.112
|% 4,40
|
|ASELS
|33,24
|183.781.415
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,32
|297.026.497
|% 0,87
|
|GUSGR
|5,57
|454.373.599
|% 2,77
|
|ADESE
|2,51
|157.839.075
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|71.496.095
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,82
|98.237.574
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6744
|8,7179
|% 0,23
|
|Frank
|7,2769
|7,3207
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|4,40
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.686
|2.699
|8,00
|
|Yarım
|1.304
|1.320
|3,90
|
|Çeyrek
|654
|661
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,36
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|0,38
|