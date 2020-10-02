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Altın alacaklar dikkat! Gram altın bugün...

02.10.2020 10:52

Son güncelleme : 02.10.2020 10:54
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 476,7 liradan işlem görüyor.



AA

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 474,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 476,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını da 3.166 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.889-1.918 dolar bandında hareket ederken, şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 1.911 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, azalan risk iştahının güvenli liman alımlarıyla altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons altının bundan sonraki seyri açısından önemini koruduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamasına karşın, pakete ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne dikkati çeken analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sonrası seçim sürecinin nasıl etkileneceğinin de gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ile Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altında 1.900 doların destek konumuna geldiğini, 1.945 doların ise direnç olarak izleneceğini bildirdi. 


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