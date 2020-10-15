Altın alacaklar dikkat! Kördüğüm sürüyor...

BIST En Aktif Hisseler10:05
|EUYO
|3,41
|1.068.377
|% 10,00
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|ESEN
|13,67
|1.693.713
|% 9,98
|DAGHL
|16,10
|1.819.139
|% 9,97
|CELHA
|15,56
|2.823.151
|% 9,96
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,9086
|7,9119
|% 0,02
|Euro
|9,2890
|9,2966
|% 0,05
|Sterlin
|10,2628
|10,3143
|% 0,01
|Frank
|8,6429
|8,6950
|% 0,21
|Riyal
|2,1061
|2,1166
|% 0,17
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-2,96
|Altın Gr.
|484
|484
|0,10
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,19
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,03
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|-0,18
Seans Raporu 10:05
- 10:21VANGD Yüzde -9.99 oranında düşüşle 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 116 adet işlem
- 10:20SRVGY Yüzde -6.17 oranında düşüşle 38.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 386 adet işlem
- 10:19RALYH Yüzde -3.16 oranında düşüşle 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 297 adet işlem
- 10:18YONGA Yüzde 4.40 oranında artışla 37.96 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 401 adet işlem
- 10:17 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, OYAKC, SAHOL