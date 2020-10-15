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Altın alacaklar dikkat! Kördüğüm sürüyor...

15.10.2020 09:57

Son güncelleme : 15.10.2020 10:20
Altın fiyatları yeni güne yönünü aşağı çevirerek başladı. Ons altın 1900 dolar seviyesinin altına gerilerken gram altın 484 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar ABD`deki mali teşvik paketi kördüğümünün sürdüğünü belirterek bu nedenle ons  altın fiyatının 1,900 dolar seviyesinin altına gerilediğini söylüyor.




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Altın Gr. 484 484 0,10  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,07 24,10 -0,19  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 -0,03  
B. Petrol 43,14 43,14 -0,18  
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