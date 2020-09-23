Altın alacaklar dikkat! Sert çakıldı

BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|3,51
|28.394.107
|% 0,00
|ARENA
|37,88
|62.865.885
|% 0,00
|DNISI
|9,30
|9.496.000
|% 0,00
|EKGYO
|1,73
|300.385.833
|% 0,00
|MEGAP
|14,00
|21.578.582
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,6801
|7,6841
|% 0,28
|Euro
|8,9774
|8,9826
|% 0,04
|Sterlin
|9,7205
|9,7692
|% -0,15
|Frank
|8,2982
|8,3482
|% -0,03
|Riyal
|2,0411
|2,0513
|% 0,17
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-20,22
|Altın Gr.
|463
|463
|-4,94
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-1,17
|Gümüş Gr.
|5,72
|5,73
|-0,29
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|-0,41
Seans Raporu 18:05
- 17:58GARFA Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
- 17:57XU100 Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
- 17:57FORMT Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
- 17:52 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
- 17:52XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005