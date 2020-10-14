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Altın alacaklar dikkat! Sert geriledi

14.10.2020 09:20

Son güncelleme : 14.10.2020 09:30
Ons altın yeni haftaya 1930 seviyesinde başlamıştı ancak piyasadaki dinamiklerin sürekli değişiyor olması ons altının gece saatlerinde 1882 dolara inmesine neden oldu. Gram altının fiyatı ise 482 TL seviyesine geriledi. Peki uzmanlar yaşanan bu değişim için ne diyor? İşte cevabı...




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Altın Ons 1.897 1.897 5,54  
Altın Gr. 483 483 1,61  
Cumhuriyet 3.185 3.233 -39,00  
Tam 3.176 3.255 -33,28  
Yarım 1.535 1.575 -16,10  
Çeyrek 770 787 -8,05  
Gümüş.Ons 24,17 24,21 0,05  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 0,00  
B. Petrol 42,22 42,22 -0,22  
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