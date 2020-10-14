Altın alacaklar dikkat! Sert geriledi

BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|775,00
|96.738.610
|% 0,00
|DYOBY
|14,38
|594.923.712
|% 0,00
|DOCO
|340,80
|216.032.169
|% 0,00
|AFYON
|4,79
|464.196.453
|% 0,00
|ASELS
|18,03
|708.670.335
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,9301
|7,9325
|% 0,17
|Euro
|9,3117
|9,3231
|% 0,18
|Sterlin
|10,2096
|10,2608
|% -0,03
|Frank
|8,6321
|8,6841
|% 0,13
|Riyal
|2,1079
|2,1184
|% 0,15
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|5,54
|Altın Gr.
|483
|483
|1,61
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,05
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,00
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-0,22
Seans Raporu 18:05
- 17:59CLEBI Yüzde -3.94 oranında düşüşle 80.50 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 751 adet işlem
- 17:57MEGAP Yüzde -4.66 oranında düşüşle 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 601, 801 adet işlem
- 17:57MEGAP Yüzde -4.66 oranında düşüşle 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 601, 801 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 12 kaybederek (% -0.77 ) 1, 297
- 17:55KNFRT Yüzde -3.42 oranında düşüşle 16.95 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 485 adet işlem