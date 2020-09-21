Altın alacaklar dikkat! Sıkıştı...

BIST En Aktif Hisseler13:55
|EGPRO
|21,34
|7.120.063
|% 10,00
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,6026
|7,6078
|% 0,69
|Euro
|8,9634
|8,9684
|% 0,07
|Sterlin
|9,7422
|9,7911
|% 0,12
|Frank
|8,2863
|8,3362
|% 0,39
|Riyal
|2,0211
|2,0312
|% 0,63
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,00
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,58
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|Tam
|3.123
|3.201
|-15,68
|Yarım
|1.510
|1.548
|-7,58
|Çeyrek
|757
|774
|-3,79
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,40
|-0,39
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,87
Seans Raporu 13:55
- 13:01XU100 Endeks seansı %-0, 78 değişimle 1103 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-0, 81 değişimle 1103 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-0, 79 değişimle 1103 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-0, 81 değişimle 1103 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-0, 83 değişimle 1103 puandan