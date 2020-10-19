Altın alacaklar dikkat! Yetkililer `dikkatli olun` deyip uyardı!

BIST En Aktif Hisseler10:02
|KARTN
|845,90
|155.646
|% 10,00
|KONYA
|568,70
|1.461.559
|% 10,00
|PKENT
|825,20
|40.435
|% 10,00
|YBTAS
|17.588,30
|123.118
|% 10,00
|POLTK
|388,30
|223.661
|% 10,00
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,9024
|7,9063
|% -0,34
|Euro
|9,2566
|9,2631
|% -0,35
|Sterlin
|10,2160
|10,2673
|% -0,02
|Frank
|8,6008
|8,6526
|% -0,41
|Riyal
|2,1038
|2,1144
|% -0,23
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|9,82
|Altın Gr.
|486
|486
|1,16
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|0,47
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,11
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,04
Seans Raporu 10:02
- 10:14XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 3 artarak (% 0.33 ) 1, 320
- 10:14 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
- 10:14 BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, IHLGM, RAYSG
- 10:14 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, POLTK, KONYA
- 10:14 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR