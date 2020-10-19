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Altın alacaklar dikkat! Yetkililer `dikkatli olun` deyip uyardı!

19.10.2020 09:55

Son güncelleme : 19.10.2020 10:14
Altın fiyatları yeni haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Ons altın 1910 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 486 seviyesinde dalgalanıyor. Yetkililer, değerli metalin yön arayışında olduğunu söylerken, ABD`deki teşvik paketi konusundaki açıklamalara karşı `dikkatli olun` uyarısında bulundu. Ayrıca yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalar Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşmayı takip edecek. Konuşma, Türkiye saati ile 15:00’da gerçekleşecek.




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