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Altın alacaklara uyarı!

17.09.2020 15:26

Son güncelleme : 17.09.2020 15:29
Stratejist Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri yorumladı ve gram altına yatırım yapacakları uyardı.



Stratejist Cüneyt Paksoy, dün akşam açıklanan ve tüm dünyanın merakla beklediği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını ve karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Paksoy, Fed'in en az 2023 yılına kadar faiz artırmama sözünü vermesinin de önemli olduğunun altını çizdi.

Doların başta euro olmak üzere para birimleri karşısında güçlenmesini yorumlayan Paksoy, "Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politikaları önemli olmaya devam edecek." dedi.

Vatandaşın yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili de konuşan Paksoy, gram altın alacakları uzun vadeli yatırım konusunda geçen haftaki yayında belirttiği gibi bu hafta da uyardı.

Paksoy yayının son bölümünde petrol ve Borsa İstanbul'daki son durumları da değerlendirdi.

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