Stratejist Cüneyt Paksoy, altın yatırımı yapacak olanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Paksoy "Bir anda bütün varlığınızı tek adımda altına yönlendirmeyin, kademeli yönlendirin." dedi.
Altın alacakları canlı yayında uyardı!
01.10.2020 15:37
Son güncelleme : 01.10.2020 15:45
Stratejist Cüneyt Paksoy, ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren Paksoy, "Yeni programın en önemli özelliği ulaşılabilir hedeflerle ilerlemek, ulaşılabilir hedefleri koyarken de enflasyonla mücadeleden asla vazgeçmemek." dedi.
Yurt dışı piyasaları da değerlendiren Paksoy, normalleşme adımları sonrası geri çekilme yaşayan dolar/TL için "7.75'in üzerinde 7.85'in önemli bir direnç eşiği olduğunu hatırlatalım. Şimdilik ılımlı bir denge var." ifadelerini kullandı.
Vatandaşın yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili de konuşan Cüneyt Paksoy, "Bir anda bütün varlığınızı tek adımda altına yönlendirmeyin, kademeli yönlendirin, kâr oluştukça kârınızı alın." dedi.
YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15:311.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,89
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
15:317,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7487
En Düşük
7,6335
15:319,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
15:31472,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,82
|Açılış
|: 472,84
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
473,24
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler15:31
|NETAS
|21,34
|170.449.532
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.485.491
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.194.678
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.086.764
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|133.449.215
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|4.042.710
|% -9,99
|
|SISE
|7,14
|1.640.562.968
|% -2,46
|
|GARAN
|7,15
|1.026.922.309
|% 0,70
|
|ASELS
|19,44
|999.796.490
|% 0,62
|
|TURSG
|6,21
|968.024.286
|% 9,33
|
|THYAO
|10,72
|874.870.235
|% 2,10
|
|SISE
|7,14
|1.640.562.968
|% -2,46
|
|KRDMD
|3,41
|671.672.860
|% 0,59
|
|TURSG
|6,21
|968.024.286
|% 9,33
|
|GARAN
|7,15
|1.026.922.309
|% 0,70
|
|PENGD
|4,80
|560.882.989
|% 0,84
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7185
|7,7270
|% 0,07
|
|Euro
|9,0784
|9,0936
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,9651
|10,0151
|% 0,40
|
|Frank
|8,3720
|8,4224
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0498
|2,0601
|% 0,12
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|21,88
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|9,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-1,10
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-0,53
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,86
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|-0,74
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:45VANGD
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 340, 904 adet işlem
-
15:44DERIM
Yüzde 6.50 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 696, 499 adet işlem
-
15:43KERVN
Yüzde 9.38 oranında artışla 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 672, 766 adet işlem
-
15:42XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 14, 711.00 milyon TL de
-
15:42ALCTL
Yüzde 5.52 oranında artışla 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 031, 068 adet işlem