Altın, Çin’de ortaya çıkan coronavirüs endişeleriyle yükseldi. Çin’de yayılmaya devam eden coronavirüsün küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği görüşlerine bağlı olarak yatırımcılar yeniden “güvenli liman”a döndü.
Altın coronavirüs etkisiyle yeniden yükseldi
30.01.2020 17:44
Son güncelleme : 30.01.2020 17:44
DHA
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çarşamba günün gerçekleştirdiği acil toplantı sonrası henüz “global alarm” vermedi; ancak, virüsün olmadığı ülkeleri temkinli olmaları konusunda uyardı.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi verileri’ne göre (EIA), ABD hampetrol stokları 24 Ocak ile biten haftada 3.5 milyon varil artarak 431.7 varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 482 bin varil artacağı yönündeydi. Beklentisinin çok üzerinde gerçekleşen stok artışı ve coronavirüsün yayılmasına yönelik endişelerle petrol yüzde 2.0’den fazla düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.02 düşüşle 58.60 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.88 düşüşle 52.33 dolardan işlem görüyor.
Küresel Emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.13 artışla 17.86 dolardan,
- altın, yüzde 0.48 artışla 1,583.70 dolardan,
- bakır, yüzde 0.61 düşüşle 2.53 dolardan,
- platin, yüzde 0.15 artışla 976.50 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.08 artışla 2,200 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın
fiyatı 303 liraya, çeyrek altın 496 liraya, Cumhuriyet altını da 2,052 liraya yükseldi.
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|BEYAZ
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|% 10,00
|
|RALYH
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|% 8,80
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|HUBVC
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|RYGYO
|5,41
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|
|RYSAS
|5,90
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|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|6.004.984
|% -19,91
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|TIRE
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|EKGYO
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|THYAO
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
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|% 0,40
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.579
|1.579
|2,19
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|Altın Gr.
|303
|304
|1,49
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|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,24
|
|Yarım
|966
|991
|8,34
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,16
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|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,31
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,07
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|B. Petrol
|57,48
|57,48
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