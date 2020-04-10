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Altın fiyatları kaç lira oldu?

10.04.2020 11:22

Son güncelleme : 10.04.2020 11:22
Altının gram fiyatı, 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 361,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 591 lira, Cumhuriyet altını da 2.412 liradan satılıyor.



AA

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe  paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla  361,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 366,2 lira ile  rekor kırmasının ardından kazançlarını geri vererek, saat 11.00 itibarıyla önceki  kapanışın hafif altında 361,5 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda  çeyrek altın 591 lira, Cumhuriyet altını da 2.412 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5  artışla 1.692 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden  analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.650 dolar, gram altında ise 350  liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.






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Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.679 -6,89  
Altın Gr. 359 360 -0,69  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,30 3,31 0,01  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
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