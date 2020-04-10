Altının gram fiyatı, 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 361,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 591 lira, Cumhuriyet altını da 2.412 liradan satılıyor.
Altın fiyatları kaç lira oldu?
10.04.2020 11:22
Son güncelleme : 10.04.2020 11:22
AA
Dün, dolar
kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 361,6 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 366,2 lira
ile rekor kırmasının ardından kazançlarını geri vererek, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 361,5 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
591 lira, Cumhuriyet altını da 2.412 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.692 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
Bugün, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.650 dolar, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.
11:0696.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 350,97
|Açılış
|: 96.201
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|Önceki Kapanış
|: 95.834
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96.202
En Düşük
95.352
11:066,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7092
En Düşük
6,6547
11:067,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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En Düşük
7,2735
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 360,54
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|Önceki Kapanış
|: 360,91
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362,94
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|DOCO
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|
|RTALB
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|10.616.765
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|37.258.986
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|ETYAT
|1,35
|1.608.148
|% -10,00
|
|QNBFL
|110,70
|4.504.431
|% -5,63
|
|TIRE
|6,95
|6.334.317
|% -5,18
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|ERSU
|3,23
|1.354.080
|% -4,15
|
|PGSUS
|50,50
|429.417.938
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|
|THYAO
|9,86
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|% 1,23
|
|ISFIN
|3,17
|241.475.592
|% 3,59
|
|GARAN
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|159.999.077
|% -1,06
|
|TSPOR
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|150.030.609
|% 4,91
|
|ISFIN
|3,17
|241.475.592
|% 3,59
|
|GSRAY
|2,65
|145.307.779
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,02
|104.884.755
|% -0,49
|
|TSPOR
|4,27
|150.030.609
|% 4,91
|
|THYAO
|9,86
|296.678.037
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3056
|8,3472
|% 0,28
|
|Frank
|6,8846
|6,9260
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7706
|1,7795
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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