Altın fiyatları kaç lira oldu?

BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|144,70
|46.159
|% 9,95
|ULUUN
|3,74
|5.683.458
|% 7,47
|SMART
|5,46
|8.020.898
|% 7,27
|MPARK
|11,93
|3.320.705
|% 7,09
|SOKM
|8,10
|8.975.639
|% 5,74
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6731
|7,7116
|% 0,88
|Frank
|6,6645
|6,7047
|% 0,70
|Riyal
|1,7474
|1,7561
|% 0,50
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-12,52
|Altın Gr.
|314
|315
|-1,28
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|-0,16
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,68
Seans Raporu
- 10:43ISYAT Yüzde -21.01 oranında düşüşle 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 734 adet işlem
- 10:42XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3545, 75 kaybederek (% -3.42 ) 100, 181
- 10:42 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, YKBNK, GARAN
- 10:42XU100 Endeks 83, 166 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 06 altında . İşlem hacmi 861.00 milyon TL de
- 10:42GSRAY Yüzde -7.69 oranında düşüşle 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 904, 147 adet işlem