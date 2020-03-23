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Altın fiyatları kaç lira oldu?

23.03.2020 09:44

Son güncelleme : 23.03.2020 10:45
Dün günü 314 liradan tamamlayan gram altın bugün 314 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 517 liradan alıcı bulurken, Cumhuriyet altını da 2.132 liradan satılıyor.



Altının gram fiyatı cuma günü 312 liradan işlem görürken, çeyrek  altın 517 lira, Cumhuriyet altını da 2.132 liradan satılıyordu. Dün günü 314 liradan tamamlayan gram altın bugün 314 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 517 liradan, Cumhuriyet altını da 2.132 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da 1.486 dolarda dengelendi.

Öte yandan Kovid-19 salgınının başladığı Çin'de vaka sayısı neredeyse dururken, ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde ölüm ve vaka sayılarındaki artış hızı, hem sosyal hem de ekonomiye etkileri bakımından endişelere neden oluyor.

Salgına ilişkin ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının attığı destekleyici adımlara karşın yatırımcıların riskten kaçınmaya devam etmesi  dikkati çekiyor. Merkez bankaları, geçen hafta gündemin odağında salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için faiz indirimleri, swap hatları ve tahvil alım programları ile tarihte görülmemiş şekilde destekleme hamleleri yaparken, mali politikaların da birbiri ardına devreye alındığı görülüyor.

TEDBİRLER BİRBİRİ ARDINA GELİYOR

Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti. Salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu haftanın veri gündeminde ise  PMI'ların öne çıktığını bildirdi.

Analistler, yarın dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü  PMI verilerinin, ekonominin gidişatı ile ilgili ipuçları verebileceğini  belirterek, yurt içinde ise güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.486 1.487 -12,52  
Altın Gr. 314 315 -1,28  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,44 12,47 -0,16  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 -0,01  
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