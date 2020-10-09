Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altın fiyatları kritik sınırı geçti!

09.10.2020 10:41

Son güncelleme : 09.10.2020 11:08
Uzun süredir 1900 doların altında işlem gören ons altın bugün yönünü yukarı çevirdi ve 1907 dolara çıktı. Uzmanlar ons altının 1910 seviyesini aşması aynı zamanda düşüş trendini de yukarı yönlü  kırması anlamına geleceğinden yukarı yönlü hareketlerin ön plana çıkmasını sağlayabileceğini söylüyor.



İç piyasada gram altın 487 liradan, çeyrek altın 769 liradan, Cumhuriyet altını 3,186 liradan, ons altın ise 1907 dolardan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı....

ONS ALTIN 1900 DOLAR SEVİYESİNİ GEÇTİ

Tacirler Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in telefon görüşmesi piyasaları ek teşvik  paketi  konusunda umutlandırırken, artan risk iştahı ile birlikte satış  baskılarına maruz kalan dolar endeksi 93,70 seviyesi üzerinden 93,40  seviyesine doğru düşüşe geçti. Güvenli limanlara yönelik talebin  azalmasına rağmen dolardaki gerilemeden destek bulan ve yeniden 1900  seviyesi üzerine ulaşan ons altın, bugün Asya seansında 1912  seviyesine kadar yükseldi. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1911  seviyesinden işlem görüyor.

Ons  altın kısa vadeli bir düşüş trendi bünyesinde  hareket ediyor ve bu sabah saatleri itibarıyla söz konusu trendin  sınırında (trend çizgisi üzerinde) hareket ediyor. Bu çerçevede, trend  çizgisine denk gelen 1910 seviyesini yakından izleyeceğiz. Ons altının  1910 seviyesini aşması aynı zamanda düşüş trendini de yukarı yönlü  kırması anlamına geleceğinden yukarı yönlü hareketlerin ön plana  çıkmasını sağlayabilir.

Bu direnç seviyesinin aşılması  durumunda ise önümüzdeki dönemde 1950 seviyesinin hedef haline  gelebileceği görüşündeyiz. Ancak, 1910 direncinin aşılamaması ve ons  altının düşüş trendini yukarı yönlü kırma girişiminde başarısız olması  durumunda ise  yeniden 1900 seviyesi altına bir gerileme hareketi  görmeyiz bekleriz. Altındaki aşağı yönlü hareketlerde ise 20 haftalık  ve aynı zamanda 100 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1850  seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu görmekteyiz.

PİYASALARA NEFES ALDIRDI

Gedik Forex tarafından  yapılan açıklamada ise şöyle denildi: Piyasalardaki dinamikler sürekli değişiyor. Bu hafta, Trump'ın teşvik paketini durdurma talimatının ardından bugün Trump'ın daha detaylı bir paket istediğine dair açıklamalar bulunuyor. Bu haberin etkisi piyasalara nefes aldırmış durumda.

Ons altın ise yeniden 1900$ seviyesinin üzerinde, 1893$ seviyesinden aldığı destekle bu hareketini gerçekleştiriyor. Sağlık durumu hakkında olumsuz bir durum bulunmuyor. Hafta sonu mitingler yapacağı söyleniyor. 15 Ekim günü de Biden ile münazarası bekleniyor.


ETİKETLER
altınson dakikason habergram altınçeyrek altıncumhuriyet altını




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:561.155
Değişim :  0,43% |  4,98
Açılış :  1.153  
Önceki Kapanış :  1.150  
En Yüksek
1.157 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler10:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 4,40 379.971 % 10,00  
VANGD 12,22 6.598.531 % 9,99  
MERKO 23,36 63.966.306 % 9,98  
KLMSN 17,41 42.126.867 % 9,98  
DOBUR 26,66 33.858 % 9,98  
daha fazla
10:54 Alış Satış %  
Dolar 7,9304 7,9347 % -0,11  
Euro 9,3518 9,3572 % 0,07  
Sterlin 10,2573 10,3087 % 0,18  
Frank 8,6385 8,6906 % 0,19  
Riyal 2,1103 2,1208 % 0,00  
daha fazla
10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 20,10  
Altın Gr. 488 488 4,79  
Cumhuriyet 3.186 3.234 32,00  
Tam 3.175 3.255 35,05  
Yarım 1.534 1.575 16,95  
Çeyrek 770 787 8,48  
Gümüş.Ons 24,32 24,35 0,50  
Gümüş Gr. 6,21 6,21 0,13  
B. Petrol 43,45 43,45 0,11  
Seans Raporu 10:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru