Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 464,7 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları ne durumda?
17.08.2020 11:07
Son güncelleme : 17.08.2020 11:10
AA
Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 460,7 liradan tamamladı.
Gram altın yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 464,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.081 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.957 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.
10:541.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
10:547,3945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
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7,3960
En Düşük
7,3558
10:548,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,7450
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|Önceki Kapanış
|: 8,7250
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8,7724
En Düşük
8,7054
10:54464,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,31
|Açılış
|: 464,26
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|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler10:54
|KENT
|2.518,80
|7.730.197
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|39.344.646
|% 9,99
|
|YONGA
|28,26
|58.244
|% 9,96
|
|RTALB
|52,00
|263.039.620
|% 9,94
|
|TKURU
|73,60
|455.437
|% 9,93
|
|RALYH
|14,50
|1.011.187
|% -9,99
|
|BURVA
|49,42
|798.281
|% -9,98
|
|KLGYO
|7,55
|23.824.969
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|41.078.647
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|484.143
|% -9,81
|
|RTALB
|52,00
|263.039.620
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,96
|245.106.183
|% 1,55
|
|PETKM
|3,75
|212.182.334
|% 3,88
|
|GARAN
|6,81
|152.131.503
|% 0,44
|
|ASELS
|17,40
|147.688.934
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,96
|245.106.183
|% 1,55
|
|PETKM
|3,75
|212.182.334
|% 3,88
|
|KRDMD
|2,78
|116.813.968
|% 1,83
|
|KARSN
|2,95
|106.191.592
|% -2,64
|
|SKBNK
|1,48
|40.304.532
|% 0,68
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3910
|7,3945
|% 0,51
|
|Euro
|8,7534
|8,7608
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,6394
|9,6877
|% 0,43
|
|Frank
|8,1014
|8,1502
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9631
|1,9730
|% 0,37
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|11,54
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.173
|51,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|25,39
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,28
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,14
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,12
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|0,22
|
Seans Raporu
10:54
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11:04AKSA
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 333, 631 adet işlem
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Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 073 adet işlem
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11:02DEVA
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 21.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 859 adet işlem
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11:00XU100
Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 2, 685.00 milyon TL de