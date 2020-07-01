Küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları 1,780 doları da aşarken, gram altın 394 liradan, çeyrek altın 644 liradan, Cumhuriyet altını da 2.567 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...
01.07.2020 11:02
Son güncelleme : 01.07.2020 11:02
Altının gram fiyatı dün 389,8 liradan işlem görüyordu. Çeyrek altın
640 lira, Cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyordu.
Bugün ise küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları
1,780 doları da aşarken, gram altın 394 liradan, çeyrek altın 644 liradan, Cumhuriyet altını da 2.567 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da 1.788 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
10:47116.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -72,72
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
116.136
10:476,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8568
En Düşük
6,8445
10:477,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7058
En Düşük
7,6839
10:47394,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,75
|Açılış
|: 394,22
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,38
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|6,06
|52.809.700
|% 9,98
|
|TRGYO
|3,66
|71.398.529
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|16.303.596
|% 9,89
|
|KRDMA
|4,59
|34.951.812
|% 9,81
|
|AKMGY
|39,56
|3.248.804
|% 8,98
|
|ULAS
|5,32
|2.179.730
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|TKURU
|15,00
|3.090
|% -8,37
|
|SAMAT
|2,85
|3.984.981
|% -6,86
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|KRDMD
|3,28
|667.955.231
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,04
|361.353.739
|% -0,49
|
|TSPOR
|7,15
|309.589.239
|% 4,53
|
|GARAN
|8,47
|274.380.464
|% 0,12
|
|THYAO
|12,47
|244.475.756
|% -0,40
|
|KRDMD
|3,28
|667.955.231
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,04
|361.353.739
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,50
|142.214.523
|% 3,45
|
|KARSN
|3,02
|205.104.868
|% 3,07
|
|ISGYO
|2,04
|122.810.774
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4626
|8,5051
|% -0,14
|
|Frank
|7,2063
|7,2497
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|6,86
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.549
|2.569
|11,90
|
|Tam
|2.624
|2.636
|12,30
|
|Yarım
|1.275
|1.289
|6,00
|
|Çeyrek
|637
|646
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,03
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|0,99
|