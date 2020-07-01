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Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

01.07.2020 11:02

Son güncelleme : 01.07.2020 11:02
Küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları 1,780 doları da aşarken, gram altın 394 liradan, çeyrek altın 644 liradan, Cumhuriyet altını da 2.567 liradan satılıyor.



Altının gram fiyatı dün 389,8 liradan işlem görüyordu. Çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyordu.

Bugün ise küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları 1,780 doları da aşarken, gram altın 394 liradan, çeyrek altın 644 liradan, Cumhuriyet altını da 2.567 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da 1.788 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga  endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya  devam ettiğini, teknik açıdan altının ons  fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395  lira bandının izleneceğini kaydetti.




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Riyal 1,8219 1,8310 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 6,86  
Altın Gr. 394 394 1,82  
Cumhuriyet 2.549 2.569 11,90  
Tam 2.624 2.636 12,30  
Yarım 1.275 1.289 6,00  
Çeyrek 637 646 3,00  
Gümüş.Ons 18,30 18,33 0,12  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,03  
B. Petrol 42,26 42,26 0,99  
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