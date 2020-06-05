Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 372 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 613 lira, Cumhuriyet altını da 2.441 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
05.06.2020 12:54
Son güncelleme : 05.06.2020 12:54
AA
Dün, altınının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 372,2 liradan tamamladı.
Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı 372 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
613 lira, Cumhuriyet altını da 2.441 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 1.709 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestoların görece yatıştığını ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin'in Çin ile imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının gidişatına ilişkin "çok iyi hissettiğini" söylemesi sonrası risk iştahının arttığını ifade etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların aşağı yönlü kırılması halinde 1.690 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.
12:39109.823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 285,64
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.725
12:396,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,7910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7736
En Düşük
6,7351
12:397,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
12:39371,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,18
|Açılış
|: 371,96
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|217.483
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.315.293
|% 9,98
|
|IZTAR
|5,85
|1.888.177
|% 9,96
|
|AYCES
|31,40
|1.543.153
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|18.418.326
|% 9,93
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|11.530.338
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|53.339
|% -7,94
|
|GSDDE
|4,35
|2.269.306
|% -6,45
|
|THYAO
|12,73
|493.487.601
|% 1,11
|
|GARAN
|8,16
|337.701.860
|% 0,25
|
|TUPRS
|89,00
|297.098.272
|% 2,83
|
|PETKM
|3,80
|281.353.151
|% -1,55
|
|ASELS
|31,82
|193.913.753
|% 0,44
|
|PETKM
|3,80
|281.353.151
|% -1,55
|
|CEMAS
|1,24
|71.175.069
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,64
|88.058.595
|% -1,20
|
|MNDRS
|2,80
|145.587.352
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,33
|65.233.886
|% -1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5242
|8,5670
|% 0,52
|
|Frank
|7,0403
|7,0827
|% 0,04
|
|Riyal
|1,7979
|1,8069
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-5,05
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.441
|-6,40
|
|Tam
|2.483
|2.508
|-10,30
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|-3,20
|
|Çeyrek
|606
|613
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|1,07
|