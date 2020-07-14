Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 397,6 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.641 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
14.07.2020 11:39
Son güncelleme : 14.07.2020 11:45
AA
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 397,6 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa paralel 397,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
645 lira, Cumhuriyet altını da 2.641 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.801 dolar
seviyesinde bulunuyor. Analistler, artan jeopolitik risklerin risk iştahını düşürdüğünü, bu durumun da altın ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Euro
Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da Zew Endeksi verileri ve ABD'de enflasyon rakamlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.
11:30118.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 28,24
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:306,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8670
En Düşük
6,8552
11:307,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7937
En Düşük
7,7736
11:30397,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,29
|Açılış
|: 397,25
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.959.714
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.517.871
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.472.335
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.790.803
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.624.491
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,34
|763.946.407
|% 3,08
|
|ODAS
|2,92
|370.045.057
|% -1,02
|
|GARAN
|7,95
|340.725.075
|% -0,25
|
|THYAO
|12,05
|329.516.652
|% 0,67
|
|EREGL
|8,95
|281.753.548
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,34
|763.946.407
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,68
|274.821.268
|% 1,82
|
|ODAS
|2,92
|370.045.057
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,91
|272.200.554
|% 4,30
|
|ALBRK
|1,84
|165.478.661
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5666
|8,6095
|% -0,21
|
|Frank
|7,2678
|7,3116
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,44
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.606
|-1,40
|
|Tam
|2.664
|2.674
|-1,40
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,70
|
|Çeyrek
|647
|655
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,97
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,55
|