Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 417,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 682 lira, Cumhuriyet altını da 2.772 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
24.07.2020 11:27
Son güncelleme : 24.07.2020 11:33
AA
Altının ons fiyatı dün günü, yüzde 0,8 yükselişle 1.887,5 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel dün yüzde 0,8 değer kazanan gram altın, 415,3 lirayla rekor kapanış yaptı.
Yeni güne de yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye rekorunu 417,9 liraya taşıyan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 417,4 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
682 lira, Cumhuriyet altını da 2.772 liradan satılıyor.
Yükselişini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1.896 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.
Bugün, dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi.
11:16118.897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -134,21
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.133
En Düşük
118.221
11:166,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8501
En Düşük
6,8335
11:167,9544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
11:16416,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,65
|Açılış
|: 416,62
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|887,80
|18.740.800
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|11.296.740
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|885.552
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|12.178.232
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|YONGA
|31,00
|79.670
|% -5,02
|
|ASELS
|35,22
|951.613.900
|% 0,23
|
|SISE
|6,62
|894.157.771
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,33
|424.983.254
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,41
|295.931.075
|% 4,01
|
|SODA
|7,35
|276.900.686
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|424.983.254
|% 0,00
|
|SISE
|6,62
|894.157.771
|% 5,08
|
|TRKCM
|4,41
|295.931.075
|% 4,01
|
|TSKB
|1,26
|69.510.081
|% 0,00
|
|KARSN
|3,09
|136.350.209
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6932
|8,7368
|% 0,04
|
|Frank
|7,3691
|7,4135
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|6,05
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.736
|12,50
|
|Tam
|2.793
|2.807
|12,70
|
|Yarım
|1.356
|1.373
|6,30
|
|Çeyrek
|680
|688
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,01
|
|B. Petrol
|43,32
|43,32
|-0,01
|