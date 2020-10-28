Altın fiyatları tırmanışa geçti!

BIST En Aktif Hisseler12:30
|KARTN
|1.648,00
|5.082.432
|% 10,00
|DYOBY
|12,43
|17.367.157
|% 10,00
|CASA
|33,00
|14.960.187
|% 10,00
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,2860
|8,2890
|% 1,27
|Euro
|9,7354
|9,7385
|% 0,82
|Sterlin
|10,7071
|10,7608
|% 0,64
|Frank
|9,0395
|9,0939
|% 0,84
|Riyal
|2,2005
|2,2116
|% 1,21
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-6,28
|Altın Gr.
|506
|506
|4,09
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|27,00
|Tam
|3.331
|3.414
|27,72
|Yarım
|1.610
|1.652
|13,41
|Çeyrek
|808
|826
|6,71
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,07
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,20
Seans Raporu 12:30
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
- 12:29RAYSG Yüzde -6.97 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 284 adet işlem
- 12:26 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, ASELS, SAHOL
- 12:26XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 84 kaybederek (% -1.52 ) 1, 024
- 12:26 Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLYHO, MRSHL, CASA, IZMDC, VANGD, IDEAS, SNKRN, DYOBY, KONTR, EUYO