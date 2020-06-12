ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından hafif gerileyen altın fiyatlarındaki düşüş, artan güvenli liman talebiyle sınırlı kaldı ve 1,730 doların üzerinde tutundu. Gram altın 379 liraya, çeyrek altın 623 liraya, Cumhuriyet altını da 2,482 liraya geriledi.
Altın fiyatları yeni günde ne kadar?
12.06.2020 09:40
Son güncelleme : 12.06.2020 09:40
DHA
Goldman Sachs Group tarafından yayınlanan bir araştırma notunda Fed'in enflasyonun hedefi aşmasına tahammül etmeye karar vermesi durumunda altın
fiyatlarının ons başına 2 bin doları aşabileceğine dikkat çekti ve ayrıca bakır ve alüminyum tahminlerini de yükseltti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmanın uzun süreceğine ilişkin beklentilerinin yanında, ABD'de hampetrol stoklarının da rekor düzeylere yükseldiğine ilişkin verilerle petrol fiyatları
sert düştü.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.20 düşüşle 37.87 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.12 düşüşle 36.12 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.50 düşüşle 17.57 dolar,
- altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,730.72 dolar,
- bakır, yüzde 2.56 düşüşle 5,753.00 dolar,
- platin, yüzde 0.23 artışla 818.85 dolar,
- paladyum yüzde 0.66 artışla 1,938.77 dolar
düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 379 liraya, çeyrek altın 623 liraya, Cumhuriyet altını da 2,482 liraya geriledi.
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380,86
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|12,59
|37.815.264
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,43
|12.519.309
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,77
|153.485.251
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,65
|262.603.957
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,86
|172.815.344
|% 0,00
|
|ASUZU
|12,59
|37.815.264
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,43
|12.519.309
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,77
|153.485.251
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,65
|262.603.957
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,86
|172.815.344
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% 0,00
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,00
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 0,00
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 0,00
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 0,00
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5747
|8,6177
|% -0,24
|
|Frank
|7,2073
|7,2507
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8168
|1,8259
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,50
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.487
|1,60
|
|Tam
|2.533
|2.556
|1,70
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|0,80
|
|Çeyrek
|618
|624
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,02
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|B. Petrol
|37,59
|37,59
|-0,96
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