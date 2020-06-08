Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altın fiyatları yeni haftada ne kadar?

08.06.2020 10:19

Son güncelleme : 08.06.2020 10:19
Mayıs ayında tarihi rekor kıran altın fiyatları daha sonra kademe kademe aşağıya indi. Haziran ayında düşüşünü sürdüren gram altın geçen haftayı 366 lira ile kapattı. Yeni günde ise gram altın 368 liradan alıcı buluyor.



Altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği yeni haftada da merak ediliyor. Sık sık sorulan soruların başında ise 'Gram, çeyrek altın ne kadar?' geliyor.

Mayıs ayında tarihi rekor kıran altın fiyatları haziran ayında düşüşe geçti. Gram altın geçen haftayı 366 lira ile kapattı. Yeni günde ise gram altın 368 liradan alıcı buluyor.

İşte altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 364,40 TL Satış 368 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 590,00 TL Satış 603,10 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 1.182,00 TL Satış 1.206,30 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 2.365,90 TL Satış 2.388,80 TL




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:04110.337
Değişim :  0,29% |  315,18
Açılış :  110.332  
Önceki Kapanış :  110.022  
En Yüksek
110.509 En Düşük
110.157
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 34,54 159.229 % 10,00  
LUKSK 14,88 480.267 % 9,98  
RTALB 20,60 3.004.160 % 9,98  
EGCEY 1,22 176.078 % 9,91  
GLRYH 8,88 1.009.425 % 9,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5713 8,6143 % 0,31  
Frank 7,0068 7,0490 % 0,08  
Riyal 1,7993 1,8083 % 0,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.694 8,42  
Altın Gr. 369 369 2,16  
Cumhuriyet 2.394 2.429 -18,30  
Tam 2.464 2.507 -11,50  
Yarım 1.203 1.218 -11,00  
Çeyrek 601 609 -5,60  
Gümüş.Ons 17,61 17,66 0,21  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,05  
B. Petrol 42,59 42,59 0,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru