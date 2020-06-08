Mayıs ayında tarihi rekor kıran altın fiyatları daha sonra kademe kademe aşağıya indi. Haziran ayında düşüşünü sürdüren gram altın geçen haftayı 366 lira ile kapattı. Yeni günde ise gram altın 368 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatları yeni haftada ne kadar?
08.06.2020 10:19
Son güncelleme : 08.06.2020 10:19
Altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği yeni haftada da merak ediliyor. Sık sık sorulan soruların başında ise 'Gram, çeyrek altın
ne kadar?' geliyor.
Mayıs ayında tarihi rekor kıran altın fiyatları
haziran ayında düşüşe geçti. Gram altın geçen haftayı 366 lira
ile kapattı. Yeni günde ise gram altın 368 liradan alıcı buluyor.
İşte altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 364,40 TL Satış 368 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 590,00 TL Satış 603,10 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 1.182,00 TL Satış 1.206,30 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış 2.365,90 TL Satış 2.388,80 TL
10:04110.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 315,18
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.509
En Düşük
110.157
10:046,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7970
|
6,7823
En Düşük
6,7485
10:047,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6700
|
7,6861
En Düşük
7,6183
10:04369,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,26
|Açılış
|: 369,06
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
369,27
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|34,54
|159.229
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|480.267
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|3.004.160
|% 9,98
|
|EGCEY
|1,22
|176.078
|% 9,91
|
|GLRYH
|8,88
|1.009.425
|% 9,90
|
|TKURU
|15,30
|17.090
|% -10,00
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 0,00
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,88
|182.363.232
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,69
|172.091.199
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,06
|139.289.859
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|96.248.878
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,88
|182.363.232
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,84
|98.749.518
|% 0,00
|
|TRCAS
|2,96
|78.739.379
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5713
|8,6143
|% 0,31
|
|Frank
|7,0068
|7,0490
|% 0,08
|
|Riyal
|1,7993
|1,8083
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,42
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.394
|2.429
|-18,30
|
|Tam
|2.464
|2.507
|-11,50
|
|Yarım
|1.203
|1.218
|-11,00
|
|Çeyrek
|601
|609
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,66
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,29
|