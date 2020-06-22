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Altın fiyatları yeni haftada yükselişe geçti

22.06.2020 09:10

Son güncelleme : 22.06.2020 09:10
Nisan ayında rekor seviyelere yükselen altın fiyatları Mayıs ve Haziran ayı boyunca düşük seviyede devam etti. Yeni haftanın ilk gününde yükselişe geçen gram altın 385 liradan alıcı buluyor.



Yeni haftanın ilk gününde ve ilk saatlerinde gram altın fiyatının yükselmesi vatandaşları arayışa geçirdi. Haziran ayının son günlerine yaklaşırken, altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi büyük merak konusu oldu.

Nisan ayında rekor seviyelere yükselen altın fiyatları Mayıs ve Haziran ayı boyunca düşük seviyede devam etti. Yeni haftanın ilk gününde ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış ve satış fiyatları biraz daha yükseldi.

Yeni haftanın ilk gününde yükselişe geçen gram altın 385 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 632 liradan, Cumhuriyet altını da 2.520 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.752 dolarda dengelendi.





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DAGI 5,76 39.383.531 % 9,92  
HALKB 6,11 1.179.074.668 % 9,89  
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Frank 7,1645 7,2077 % 0,08  
Riyal 1,8177 1,8268 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 8,79  
Altın Gr. 385 386 1,54  
Cumhuriyet 2.503 2.519 32,60  
Tam 2.569 2.583 31,40  
Yarım 1.252 1.263 16,30  
Çeyrek 628 632 8,10  
Gümüş.Ons 17,88 17,91 0,29  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,06  
B. Petrol 42,05 42,05 -0,14  
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