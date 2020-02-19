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Altın fiyatlarında durum ne?

19.02.2020 10:08

Son güncelleme : 19.02.2020 11:01
Altın, teknoloji şirketi Apple`ın Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi konusunda uyarmasının ardından yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle yükseldi. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan ve 313,3 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 312,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı`da çeyrek altın 509 lira, Cumhuriyet altını da 2.084 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,7 artışla 312,7 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan ve 313,3 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 312,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 509  lira, Cumhuriyet altını da 2.084 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü hızlı yükselişin ardından bugün 1.605  dolar seviyesinde seyrediyor. Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri  1.589 dolar seviyesinin kırılması ile yükselişi ivme kazanan ons altın, günü bir  önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 1.602,9 dolardan tamamlamıştı.

Analistler, bugün itibarıyla koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin  sayısının 2 bini aştığını belirterek, salgının küresel ekonomiye olumsuz etkisine  ilişkin araştırmaların küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Azalan risk iştahının altın talebini desteklediğine değinen  analistler, koronavirüsü salgınının ekonomiye etkilerinin daha net bir şekilde  görüleceği cuma günkü şubat ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri öncesinde  altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin korunabileceğine dikkati çekti.

Analistler, dün uluslararası piyasalarda diğer para birimleri  karşısında değerlenen dolara paralel dolar/TL'nin de yükseldiğini, bu nedenle  gram altındaki yükselişinin ons altına göre daha hızlı olduğunu söyledi.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bugün yurt içinde saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası'nın faiz kararının beklendiğini anımsatan analistler, yurt dışında ABD  Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının dolar ve ons altının yönü üzerinde  belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların, gram altında  ise 315 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.






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Alış Satış %  
Altın Ons 1.605 1.605 1,86  
Altın Gr. 313 313 0,31  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
Gümüş.Ons 18,27 18,31 0,07  
Gümüş Gr. 3,56 3,57 0,01  
B. Petrol 58,27 58,27 0,52  
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