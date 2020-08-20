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Altın fiyatlarında `müjde` hareketi!

20.08.2020 09:47

Son güncelleme : 20.08.2020 10:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın "müjde" açıklamasıyla altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Dün gram altın 464 TL seviyesinde işlem görürken bu sabah 455 TL seviyesine kadar geriledi. Ons altının fiyatı ise 2000 dolar seviyesinden dönerek 1942 dolar seviyesinde dengelendi. Uzmanlar ons altının güç kaybettiğine dikkat çekerken Fed tutanaklarında merkez bankasının ekonomideki aşağı yönlü risklere dikkat çekmesi değerli metaller açısından lehte bir zemin yarattığını söylüyor.



Ons altın yeni haftaya yükselişle başlamış ve tekrar 2000 dolar seviyesinin üstüne çıkmıştı. Bugün ise altın fiyatları tekrar 2000 doların altına geriledi. Ons altın bu sabah 1942 dolar seviyesinde başlarken gram altın 455 TL seviyesinde başladı. Peki uzmanlar altın fiyatları ile ilgili ne söylüyor? İşte cevabı...

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Son zamanlarda gerçekleştirdiği hareketlenmeler ile birlikte dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Genel olarak baktığımızda zayıf dolar ile birlikte Amerika ile Çin arasında gerilimlerin derinleşmesi, koronavirüs pandemisinde halen kontrolün sağlanamaması altında yukarı yönlü hareketlenmeleri destekliyor.

Fakat bunlara karşılık ABD hisse senetlerinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkması piyasalarda risk iştahını artırıyor. Artan bu risk iştahı ile birlikte altından zaman zaman çıkışlar yaşanırken fiyatlarda aşağı yönlü hareketlenmeler de gerçekleşiyor.

Diğer yandan ABD’de Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi Demokratların, Cumhuriyetçiler ile anlaşmaya varabilmek için teşvik paketi teklifinde bir miktar kesinti yapma gibi konularda istekli olabileceğini söyledi. Bunlarla birlikte Amerika kanadında 3 Kasım’da yapılacak olan Başkanlık Seçimleri konusu yavaş yavaş ağırlığını artırıyor.

Seçimlere yaklaştıkça piyasalar bu gelişmeleri yakından takip edecek ve gelebilecek haber akışları küresel bazda volatiliteyi etkileyecektir.

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın yeniden güç kaybediyor. 2000 doların üzerinde tutunamayan altının ons fiyatı satış baskısının artması ile 1925 doların da altını gördü.

Ons altındaki güç kaybında özellikle dolar endeksindeki geri çekilmenin tersine dönerek 93 seviyesine yaklaşılması etkili oldu. Diğer taraftan dün akşam açıklanan Fed tutanaklarında merkez bankasının ekonomideki aşağı yönlü risklere dikkat çekmesi değerli metaller açısından lehte bir zemin yaratıyor.

Ancak getiri eğrisi kontrolüne sıcak bakılmamasının ise tam tersi bir etki yarattığını söylemek mümkün. Teknik açıdan görünümün değiştiğini ise düşünmüyoruz. Bu noktada gittikçe uzaklaşılan 2015 doların üzerinde kapanışlar yapılmadan daha fazla momentum kazanılması kolay olmayacaktır."

20 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı: 455,81 TL Satış Fiyatı: 455,49 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı: 743,80 TL Satış Fiyatı: 758,50 TL

YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı: 1.483,10 TL Satış Fiyatı:1.519,30 TL

TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı: 2.966,10 TL Satış Fiyatı:3.029,30 TL

ONS ALTIN: Alış: 1.942 Satış: 1.943

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Tam 3.081 3.161 -46,57  
Yarım 1.489 1.529 -22,53  
Çeyrek 747 764 -11,26  
Gümüş.Ons 27,02 27,07 0,34  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,08  
B. Petrol 44,99 44,99 -0,38  
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