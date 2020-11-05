Altın fiyatlarında önemli hareket!

BIST En Aktif Hisseler10:21
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,4736
|8,4769
|% 0,66
|Euro
|9,9554
|9,9641
|% 0,85
|Sterlin
|10,9891
|11,0442
|% 0,79
|Frank
|9,2619
|9,3177
|% 0,75
|Riyal
|2,2522
|2,2635
|% 0,61
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|6,66
|Altın Gr.
|520
|520
|4,41
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,43
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,14
|B. Petrol
|40,57
|40,57
|-0,65
Seans Raporu 10:21
- 10:31SODSN Yüzde 5.08 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 674 adet işlem
- 10:30PAPIL Yüzde 4.25 oranında artışla 20.84 lira fiyatla işlem gören hissede 658, 624 adet işlem
- 10:29DIRIT Yüzde 9.93 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 975 adet işlem
- 10:28EGCYH Yüzde 9.48 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 372, 508 adet işlem
- 10:27XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 79 artarak (% 0.30 ) 1, 285