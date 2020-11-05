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Altın fiyatlarında önemli hareket!

05.11.2020 09:59

Son güncelleme : 05.11.2020 10:35
Binlerce yatırımcı ABD seçimleri yakından takip ediyor. Piyasalar seçim sonuçlarına ve Fed faiz kararına odaklanmışken gram altın tekrar 520 TL seviyesine çıktı. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan bu değişim için ne diyor? İşte cevabı...




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Altın Gr. 520 520 4,41  
Cumhuriyet 3.436 3.488 -39,00  
Tam 3.421 3.507 -30,22  
Yarım 1.654 1.697 -14,62  
Çeyrek 829 848 -7,31  
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