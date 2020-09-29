Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü!

BIST En Aktif Hisseler13:11
|ISGSY
|10,12
|20.581.103
|% 10,00
|YAPRK
|53,35
|561.562
|% 10,00
|EMNIS
|36,30
|550.889
|% 10,00
|EGCYO
|1,43
|867.607
|% 10,00
|KERVN
|0,88
|6.232.472
|% 10,00
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,7876
|7,7955
|% -0,07
|Euro
|9,1019
|9,1186
|% 0,16
|Sterlin
|10,0436
|10,0939
|% 0,57
|Frank
|8,4572
|8,5081
|% 0,57
|Riyal
|2,0836
|2,0940
|% 0,42
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|3,08
|Altın Gr.
|475
|476
|3,29
|Cumhuriyet
|3.149
|3.197
|40,00
|Tam
|3.135
|3.213
|37,34
|Yarım
|1.515
|1.554
|18,06
|Çeyrek
|760
|777
|9,03
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,82
|0,13
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,06
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|-0,20
Seans Raporu 13:11
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 49 değişimle 1127 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 5 değişimle 1127 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 47 değişimle 1126 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 49 değişimle 1127 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 53 değişimle 1127 puandan