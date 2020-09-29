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Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü!

29.09.2020 13:28

Son güncelleme : 29.09.2020 13:28
Altın fiyatları geçen hafta yönünü aşağı çevirmiş ve yeni güne yükselişle başladı. Gram altın 475 TL seviyesine çıkarken çeyrek altın 760 TL seviyesine ulaştı. Ons altın ise 1885 dolar seviyesinde dalgalanıyor. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? İşte cevabı...




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BIST USD EURO ALTIN
13:131.130
Değişim :  0,74% |  8,35
Açılış :  1.124  
Önceki Kapanış :  1.121  
En Yüksek
1.130 En Düşük
1.120
BIST En Aktif Hisseler13:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 10,12 20.581.103 % 10,00  
YAPRK 53,35 561.562 % 10,00  
EMNIS 36,30 550.889 % 10,00  
EGCYO 1,43 867.607 % 10,00  
KERVN 0,88 6.232.472 % 10,00  
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13:11 Alış Satış %  
Dolar 7,7876 7,7955 % -0,07  
Euro 9,1019 9,1186 % 0,16  
Sterlin 10,0436 10,0939 % 0,57  
Frank 8,4572 8,5081 % 0,57  
Riyal 2,0836 2,0940 % 0,42  
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13:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.885 3,08  
Altın Gr. 475 476 3,29  
Cumhuriyet 3.149 3.197 40,00  
Tam 3.135 3.213 37,34  
Yarım 1.515 1.554 18,06  
Çeyrek 760 777 9,03  
Gümüş.Ons 23,77 23,82 0,13  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,06  
B. Petrol 42,67 42,67 -0,20  
Seans Raporu 13:11
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