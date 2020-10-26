Altın fiyatlarında sert dalgalanma! Bir kez daha kırıldı...

BIST En Aktif Hisseler13:09
|KARTN
|1.362,00
|164.596.575
|% 10,00
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|EUYO
|6,61
|2.125.459
|% 9,98
|LINK
|48,48
|5.455.551
|% 9,98
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,0472
|8,0528
|% 1,08
|Euro
|9,5063
|9,5160
|% 0,71
|Sterlin
|10,4618
|10,5142
|% 0,96
|Frank
|8,8269
|8,8801
|% 0,58
|Riyal
|2,1378
|2,1485
|% 0,93
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|1,85
|Altın Gr.
|492
|492
|4,55
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|Tam
|3.239
|3.319
|29,35
|Yarım
|1.565
|1.606
|14,20
|Çeyrek
|785
|803
|7,09
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,37
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,28
|-0,03
|B. Petrol
|41,19
|41,19
|-0,88
Seans Raporu 13:09
- 13:01XU100 Endeks seansı %-1, 1 değişimle 1178 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-1, 1 değişimle 1177 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-1, 04 değişimle 1178 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-1, 04 değişimle 1178 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-1, 06 değişimle 1178 puandan