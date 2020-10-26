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Altın fiyatlarında sert dalgalanma! Bir kez daha kırıldı...

26.10.2020 12:06

Son güncelleme : 26.10.2020 13:22
ABD seçimlerine sayılı günler kalmışken, altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe dalgalı bir seyirle başladı! 492 TL seviyesine kadar çıkan gram altın saat 12.00 itibarıyla 487 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise kritik sınır olan 1900 dolar seviyesini bir kez daha kırarak 1907 dolar seviyesine yükseldi. Peki uzmanlar altın fiyatlarındaki yaşanan bu dalgalanma için ne diyor?




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Tam 3.239 3.319 29,35  
Yarım 1.565 1.606 14,20  
Çeyrek 785 803 7,09  
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Gümüş Gr. 6,26 6,28 -0,03  
B. Petrol 41,19 41,19 -0,88  
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