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Altın fiyatlarında sert dalgalanma!

22.09.2020 09:50

Son güncelleme : 22.09.2020 10:45
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Dün güne yükselişle başlayan altın fiyatları bu sabah yönünü aşağı çevirdi. Gram altın dün güne 475 TL seviyesinde başlarken bu sabah 467 TL seviyesine indi. Ons altının fiyatı ise 1903 dolar seviyesine geriledi. Uzmanlar ons altında 1902 dolar seviyesinde kalıcılık oluşması durumunda sarı metalde satış baskısının, daha da derinleşebileceğini söylüyor.




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