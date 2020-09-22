Altın fiyatlarında sert dalgalanma!

BIST En Aktif Hisseler10:31
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|CRFSA
|19,82
|6.627.610
|% 9,99
|TLMAN
|31,26
|7.636.630
|% 9,99
|TKURU
|584,40
|144.931
|% 9,99
|EMNIS
|22,70
|269.426
|% 9,98
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,6655
|7,6701
|% 0,50
|Euro
|8,9866
|8,9960
|% 0,18
|Sterlin
|9,7312
|9,7800
|% -0,24
|Frank
|8,3186
|8,3687
|% 0,06
|Riyal
|2,0336
|2,0438
|% 0,22
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-10,57
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,27
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|-0,66
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,14
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|0,04
Seans Raporu 10:31
- 10:42XU100 Endeks 1, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 2, 138.00 milyon TL de
- 10:40EGCYO Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 658 adet işlem
- 10:39CRDFA Yüzde 5.62 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 464, 935 adet işlem
- 10:37 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TSKB, SAHOL
- 10:37 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, BIMAS, MGROS