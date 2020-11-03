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Altın fiyatlarında yeni rekor!

03.11.2020 10:39

Son güncelleme : 03.11.2020 10:41
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Gram altın yeni bir rekor kırarak 514 TL seviyesine çıktı Uzmanlar ABD seçim sonuçlarının merakla beklendiğini belirtirken, yatırımcıların yüksek volatiliteye karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



İç piyasada gram altın 514 liradan, çeyrek altın 838 liradan, Cumhuriyet altını 3,398 liradan, ons altın ise 1893 dolardan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...

Tacirler Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dün sabahki bültenimizde belirtmiş olduğumuz üzere haftanın ilk  işlem gününde 1850 – 1900 bandındaki hareketini sürdüren ons altın  fiyatları, dünü yükselişle tamamlayarak yükselişini ikinci güne taşıdı.

Yüksek volatiliteye karşı dikkatli olmak gerekiyor

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1892 seviyesinden işlem  görüyor. Bugün ABD’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri ve devam  eden teşvik paketi görüşmeleri, parite ve emtialardaki volatilitenin  arttığı bir zemin oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle risk  iştahında ve güvenli limanlarda yaşanabilecek yüksek volatiliteye  karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Teknik görünüme baktığımızda momentum  ve trend göstergeleri altın fiyatlarının kısa vadede 1850 seviyesi  üzerinde tutunmayı sürdürebileceğini işaret ediyor. Aşağı yönlü  hareketlerde 1850 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu görmekteyiz.

Yukarı yönlü hareketlerde ise yükseliş eğiliminin hız kazanabilmesi  açısından 1900 seviyesini takip edeceğiz.

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD’den Eylül ayına ilişkin gelecek  olan Dayanıklı Mal Siparişleri ve Fabrika Siparişleri verileri  izlenecek. Diğer yandan, bugün ABD’de gerçekleştirilecek olan  başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışı da yakından takip edilecek."

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: Ons altın forex piyasasında bu sabah 1892 seviyesinde hareket  ediyor. ABD'de seçimlerin gerçekleşeceği kritik gün geldi. Ons altın  forex piyasasında bu sabah 1892 seviyesinde hareket ediyor. ABD'de  seçimlerin gerçekleşeceği kritik gün geldi. Trump Nevada ve Teksas  başta olmak üzere bazı eyalet sonuçlarına itiraz etti ancak Cumhuriyetçilerin itirazı kabul edilmedi.

Bu gelişmelerle birlikte  bugün seçim sonuçlarının sonuçlanmaya bileceği ve tekrar sayım  olabileceği ihtimali yükseliyor. Belirsizliklerin etkisiyle Dolar'da  sınırlı değer kaybı ve ons altında güçlenme kaydedildi. Koronavirüs  vakaları hızla artarken teşvik paketi görüşmelerinin de seçimden  sonraya kalması ile belirsizlik gittikçe artıyor. Bugün ABD'den  gelecek fabrika siparişleri verisi açıklanacak. Piyasaların gözü seçim  ve koronavirüs vakalarında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz:  Değerli metal alımlarla alçalan bandı yukarı  kırdı. 22 günlük ortalamasına kadar yükselen parite bu seviye gelen  kar satışları ile geriledi. Tekrar 22 günlük ortalama olan 1898  seviyelerine yaklaşılması halinde kar satışları gelebilir. Bu seviye  stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu  seviyenin aşılması halinde 50 günlük ortalama olan 1913 seviyesine  doğru alımlar hız kazanabilir. Olası düşüşlerde 1882 kritik direnç.


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