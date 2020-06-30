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Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

30.06.2020 11:08

Son güncelleme : 30.06.2020 11:08
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 390,6 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.620 liradan satılıyor. Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.



AA

Dün, 389-391 lira dar bandında işlem gören gram altın, günü önceki  kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 390,7 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 390,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.620 liradan  satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üstünde, 1.772,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını  son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Başkanı Jerome  Powell'ın konuşması ve Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri  gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons  fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395  lira bandının izleneceğini kaydetti.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 0,93  
Altın Gr. 391 391 -0,06  
Cumhuriyet 2.530 2.549 -1,60  
Tam 2.604 2.616 -1,70  
Yarım 1.265 1.279 -0,90  
Çeyrek 632 641 -0,40  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 0,02  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,00  
B. Petrol 41,58 41,58 -0,29  
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