Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 390,6 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.620 liradan satılıyor. Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
30.06.2020 11:08
Son güncelleme : 30.06.2020 11:08
AA
Dün, 389-391 lira dar bandında işlem gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 390,7 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 390,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
641 lira, Cumhuriyet altını da 2.620 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üstünde, 1.772,5 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.
Bugün yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve Euro
Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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|Açılış
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|
|MRGYO
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|
|SAMAT
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|CASA
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|
|KSTUR
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|TSPOR
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|% -4,87
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|DAGI
|5,73
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|% -4,82
|
|ULAS
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|
|GARAN
|8,60
|363.165.926
|% 0,82
|
|ASELS
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|% 1,12
|
|AKBNK
|6,16
|192.560.360
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|
|KRDMD
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|% 0,64
|
|EKGYO
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|% 2,08
|
|EKGYO
|1,96
|149.637.075
|% 2,08
|
|ADESE
|1,95
|140.121.969
|% 6,56
|
|ODAS
|2,48
|140.701.092
|% 0,81
|
|KRDMD
|3,14
|175.314.452
|% 0,64
|
|TSKB
|1,31
|72.406.454
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3952
|8,4373
|% -0,13
|
|Frank
|7,1697
|7,2129
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|0,93
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.549
|-1,60
|
|Tam
|2.604
|2.616
|-1,70
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|-0,90
|
|Çeyrek
|632
|641
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,58
|41,58
|-0,29
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