Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 378 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 620 lira, Tam altın da 2.476 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor!
14.04.2020 08:44
Son güncelleme : 14.04.2020 15:34
AA
Dün, dolar kuru
ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 372,6 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 378 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
620 lira, Tam altın da 2.476 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise Kasım 2012'den bu yana kaydettiği en yüksek seviye olan 1.726,6 doları görmesinin ardından şu dakikalarda 1.713 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.
Bugün Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin yanı sıra ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.075.233
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.859.486
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|13.086.062
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|3,97
|29.205.050
|% -8,74
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|BURVA
|19,11
|2.069.904
|% -6,69
|
|NIBAS
|6,30
|102.571
|% -6,25
|
|THYAO
|10,75
|1.354.422.894
|% 5,50
|
|PGSUS
|61,00
|546.969.785
|% 8,93
|
|TSPOR
|5,20
|257.191.307
|% 9,94
|
|YKBNK
|2,03
|209.966.603
|% 0,50
|
|KOZAL
|71,60
|206.304.741
|% 6,63
|
|IHLGM
|1,10
|153.306.354
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,03
|209.966.603
|% 0,50
|
|CEMAS
|1,06
|107.746.007
|% 2,91
|
|ODAS
|1,49
|102.474.438
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,23
|74.334.066
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5104
|8,5530
|% 0,85
|
|Frank
|7,0340
|7,0764
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8013
|1,8103
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.731
|16,17
|
|Altın Gr.
|376
|377
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.467
|23,30
|
|Tam
|2.475
|2.539
|24,10
|
|Yarım
|1.204
|1.235
|11,70
|
|Çeyrek
|604
|618
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,65
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,05
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-0,33
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