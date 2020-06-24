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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor!

24.06.2020 09:00

Son güncelleme : 24.06.2020 09:44
Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında bu seyir devam ediyor. Dün 386,5 liradan işlem gören gram altın bugün 389 liradan alıcı buluyor.



Dün de güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 386,5 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2.587 liradan  satılıyordu.

Bugün de yükselişini sürdüren gram altın 389 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 638 lira, Cumhuriyet altını da 2.540 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da 1.770 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740  doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının  izleneceğini kaydetti.  






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Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.768 -0,78  
Altın Gr. 390 390 0,64  
Cumhuriyet 2.529 2.542 3,40  
Tam 2.595 2.606 3,60  
Yarım 1.264 1.275 1,80  
Çeyrek 634 638 0,90  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 -0,06  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,01  
B. Petrol 42,60 42,60 -0,03  
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