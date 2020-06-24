Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında bu seyir devam ediyor. Dün 386,5 liradan işlem gören gram altın bugün 389 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor!
24.06.2020 09:00
Son güncelleme : 24.06.2020 09:44
Dün de güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 386,5 lira
seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
633 lira, Cumhuriyet altını da 2.587 liradan satılıyordu.
Bugün de yükselişini sürdüren gram altın 389 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 638 lira, Cumhuriyet altını da 2.540 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da 1.770 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.
18:05115.339
En Yüksek
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0
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|: 6,8650
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6,8413
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|Değişim
|: 0,19%
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|: 7,7650
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|Önceki Kapanış
|: 7,7000
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En Düşük
7,7404
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 389,64
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|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|EGSER
|5,24
|16.279.107
|% 2,22
|
|EUKYO
|1,94
|13.185.794
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,68
|53.018.180
|% 0,00
|
|NUGYO
|4,45
|8.419.476
|% 0,00
|
|PRKAB
|4,36
|33.411.306
|% 0,00
|
|EUKYO
|1,94
|13.185.794
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,68
|53.018.180
|% 0,00
|
|NUGYO
|4,45
|8.419.476
|% 0,00
|
|PRKAB
|4,36
|33.411.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 0,00
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 0,00
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5480
|8,5909
|% 0,02
|
|Frank
|7,2341
|7,2777
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8211
|1,8302
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-0,78
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.542
|3,40
|
|Tam
|2.595
|2.606
|3,60
|
|Yarım
|1.264
|1.275
|1,80
|
|Çeyrek
|634
|638
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|-0,03
|
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