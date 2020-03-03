Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 319,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 519 lira, Cumhuriyet altını da 2.123 liradan satılıyor.
Altın güne kaç liradan başladı?
03.03.2020 09:08
Son güncelleme : 03.03.2020 11:35
AA
Dün, dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 314,5 liradan tamamladı.
Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 319,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
519 lira, Cumhuriyet altını da 2.123 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 1.596 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası negatif etkilerini azaltmak için merkez bankalarının faiz indirimine gideceği beklentisinin, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.
Teknik açıdan altının onsunda 1.625 doların direnç, 1.575 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.
11:19109.511
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 2.200,66
|Açılış
|: 108.998
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|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.513
En Düşük
108.881
11:196,2184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0582
|Açılış
|: 6,2160
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|Önceki Kapanış
|: 6,2260
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6,2226
En Düşük
6,1592
11:196,9156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0555
|Açılış
|: 6,9090
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|Önceki Kapanış
|: 6,9120
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6,9243
En Düşük
6,8589
11:19318,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 4,86
|Açılış
|: 318,86
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|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.927.951
|% 14,80
|
|IHYAY
|1,22
|82.197.182
|% 14,02
|
|SONME
|5,98
|3.008.031
|% 12,41
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,39
|4.210.919
|% -5,16
|
|THYAO
|12,05
|216.118.134
|% 2,12
|
|ASELS
|28,92
|215.729.786
|% 2,41
|
|KARSN
|1,95
|185.087.963
|% -1,02
|
|GARAN
|9,83
|147.995.379
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,38
|128.531.014
|% 7,81
|
|IHLGM
|1,38
|128.531.014
|% 7,81
|
|KARSN
|1,95
|185.087.963
|% -1,02
|
|IHLAS
|0,83
|57.745.567
|% 7,79
|
|IHYAY
|1,22
|82.197.182
|% 14,02
|
|ODAS
|2,11
|95.044.843
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9284
|7,9681
|% 1,12
|
|Frank
|6,4616
|6,5006
|% 1,15
|
|Riyal
|1,6517
|1,6600
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|9,19
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,56
|52,56
|0,66
|
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