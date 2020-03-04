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Altın hafta ortasında kaç lira oldu?

04.03.2020 10:09

Son güncelleme : 04.03.2020 10:24
Altın, ABD Merkez Bankası`nın faiz indirimi ve yayılmaya devam eden Covid-19 sebebiyle yükseldi. Gram altın 324 liradan, çeyrek altın 529 liradan, Cumhuriyet altını da 2,191 liradan alıcı buluyor.



DHA

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle ülke genelinde 80,270 kişi virüsten etkilendi. 49,856 kişi taburcu edilirken 2,981 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde ise vaka sayısı 92,000'e yaklaşırken globalde en az 3,100 kişinin öldüğü belirtildi.

Fed politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitti. Fed politika faizini 1.75-1.50 aralığından 1.00-1.25 aralığına çekti. Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam ettiği ancak Covid-19'un ekonomik faaliyetlere yönelik gelişen riskler oluşturduğu belirtildi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, Covid-19 salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıflaması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çözüm bulmak amacıyla Perşembe günü Viyana'da toplanacak.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.06 artarak 52.41 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.17 artarak 47.73 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.16 artışla 17.21 dolardan,

- altın, yüzde 0.13 düşüşle 1,642.20 dolardan,

- bakır, yüzde 0.62 artışla 2.58 dolardan,

- platin, yüzde 1.59 artışla 883.10 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.30 artışla 2,394.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 324 liraya, çeyrek altın 529 liraya, Cumhuriyet altını da 2,191 liraya yükseldi.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.633 1.633 -2,43  
Altın Gr. 323 323 2,47  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,17 17,19 0,02  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
B. Petrol 52,44 52,44 0,58  
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