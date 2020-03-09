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Altın haftanın ilk gününde ne kadar oldu?

09.03.2020 10:05

Son güncelleme : 09.03.2020 11:40
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 331,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 544 lira, Cumhuriyet altını da 2.221 liradan satılıyor.



AA

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki  düşüşün etkisiyle gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4  azalışla 327,7 liradan tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,05 üzerinde 331,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 544 lira, Cumhuriyet altını da 2.221 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü 1.692,12 dolarla Ocak 2013'ten bu  yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0,28 artışla 1.679,2  dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı endişelerin gündemde  kalmaya devam ettiğini, buna petrolde arz fazlasının artacağına dair risklerin de  eklenmesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneliminin  belirginleştiğini söyledi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların  destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, gram altında ise yükselişin  devam etmesi durumunda 335 liranın test edilebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde  325 liranın izleneceğini bildirdi.







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Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.671 -2,99  
Altın Gr. 330 330 2,47  
Cumhuriyet 2.168 2.201 -13,00  
Tam 2.157 2.210 12,25  
Yarım 1.042 1.069 5,92  
Çeyrek 523 535 2,97  
Gümüş.Ons 16,88 16,92 -0,43  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,07  
B. Petrol 35,61 35,61 -9,66  
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