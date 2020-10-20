Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik`te değişiklikleri kapsayan yönetmelik taslağını görüşe açtı.
Altın ile ilgili önemli karar
20.10.2020 10:34
Son güncelleme : 20.10.2020 11:01
BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.
Eklenen maddeye göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerleyecek.
Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.
10:451.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
10:457,9045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9076
En Düşük
7,8699
10:459,3107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0352
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3127
En Düşük
9,2625
10:45483,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 483,39
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
483,83
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler10:45
|TSKB
|1,54
|84.868.030
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KONYA
|625,50
|5.522.540
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|655.932
|% 9,99
|
|POLTK
|427,10
|3.365.548
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|5.087.535
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|2.758.843
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,45
|456.436.502
|% -0,67
|
|SISE
|6,84
|284.402.126
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,04
|267.541.052
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,78
|243.162.696
|% 2,89
|
|YKBNK
|2,34
|184.966.820
|% 1,30
|
|ALBRK
|1,78
|243.162.696
|% 2,89
|
|SKBNK
|2,04
|267.541.052
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,34
|184.966.820
|% 1,30
|
|CEMAS
|2,42
|172.358.124
|% 3,42
|
|GARAN
|7,45
|456.436.502
|% -0,67
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9016
|7,9045
|% 0,33
|
|Euro
|9,3077
|9,3107
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,1904
|10,2415
|% 0,22
|
|Frank
|8,6461
|8,6982
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1008
|2,1114
|% 0,36
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-2,49
|
|Altın Gr.
|483
|483
|0,75
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|-0,22
|