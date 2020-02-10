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Altın kaç lira oldu?

10.02.2020 11:41

Son güncelleme : 10.02.2020 11:41
Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 düşüşle 303,5 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 497 lira, Cumhuriyet altını da 2.030 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa  paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 303,9 liradan  tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 303,5 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 497 lira, Cumhuriyet altını da 2.030  liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 1.570 dolardan işlem görüyor.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 2,52  
Altın Gr. 303 303 -0,50  
Cumhuriyet 2.011 2.041 7,00  
Tam 2.001 2.050 15,37  
Yarım 967 992 7,44  
Çeyrek 485 496 3,72  
Gümüş.Ons 17,73 17,78 0,05  
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