Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 düşüşle 303,5 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 497 lira, Cumhuriyet altını da 2.030 liradan satılıyor.
Altın kaç lira oldu?
10.02.2020 11:41
Son güncelleme : 10.02.2020 11:41
AA
Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 303,9 liradan tamamladı.
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 303,5 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
497 lira, Cumhuriyet altını da 2.030 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 1.570 dolardan işlem görüyor.
11:25120.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -56,76
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
11:255,9880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0283
|Açılış
|: 5,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:256,5632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0254
|Açılış
|: 6,5570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:25303,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,62
|Açılış
|: 303,13
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.173.142
|% 19,92
|
|RYGYO
|11,94
|69.637.221
|% 15,47
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.489.346
|% 14,65
|
|RYSAS
|11,30
|6.019.367
|% 13,23
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|DOKTA
|49,22
|20.439.833
|% -9,61
|
|LINK
|30,32
|1.630.047
|% -8,95
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|THYAO
|14,52
|446.171.772
|% 0,35
|
|GUSGR
|2,87
|165.577.097
|% 1,41
|
|ASELS
|24,66
|144.016.794
|% 0,82
|
|IHLGM
|1,33
|143.221.611
|% 8,13
|
|KRDMD
|2,92
|138.926.253
|% -0,34
|
|IHLGM
|1,33
|143.221.611
|% 8,13
|
|IHLAS
|0,90
|52.082.449
|% 2,27
|
|GUSGR
|2,87
|165.577.097
|% 1,41
|
|KRDMD
|2,92
|138.926.253
|% -0,34
|
|ODAS
|2,25
|105.749.898
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6950
|7,7336
|% -0,44
|
|Frank
|6,1036
|6,1404
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5925
|1,6005
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,52
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,78
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,04
|