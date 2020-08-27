Altın Powell`ın konuşmasıyla yükseldi













DHA

Ikon Menkul'ün altın analizinde, "Powell sonrası formasyonun üst bandı test edildi" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Fed Başkanı Powell Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşmada, faizleri indirmek için daha az alanlarının olduğunu, para politikasında sözlü yönlendirme olması gerektiğine inandıklarını ve Fed'in yüzde 2'lik ortalama enflasyon hedefini dikkate alacağını söyledi.



Powell'ın açıklamalarının etkisiyle XAUUSD simetrik üçgen formasyonunun üst bandını test ederek 1,976.65'e kadar yükseldi.



Üst bant üzerinde tutunma sağlanamaması ile de geri çekiliyor. Geri çekilmenin devamında 1,924.50 ve üçgenin alt bandı destek olarak izlenebilir.



Yukarı yönlü işlemlerde ve formasyonun üst bandı üzerindeki fiyatlamalarda ise 1,962 ve 2,015 direnç oluşturabilir."

Fed'in ortalama yüzde 2.0 enflasyon hedefleyeceğini belirten Powell, Fed'in maksimum istihdam konusundaki değişikliği, işgücü piyasası kazançlarının daha geniş tabanlı işlemesine olanak sağlayacağını söyledi ve ekledi:

"Maksimum istihdam seviyesi geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olacak. Bu değişiklik, özellikle birçok düşük ve ortanın altı gelire sahip topluluklar için güçlü işgücü piyasasının faydalarına yönelik takdirimizi yansıtıyor."

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 1.58 düşüşle 45.95 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.29 düşüşle 42.92 dolar,

- altın yüzde 1.70 düşüşle 1,920.62 dolar,

- gümüş yüzde 0.95 düşüşle 27.21 dolar,

- bakır yüzde 0.98 artışla 6,600.00 dolar,

- platin yüzde 2.30 düşüşle 916.05 dolar,

- paladyum yüzde 0.98 düşüşle 2,169.64 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 458 liraya, çeyrek altın 753 liraya, Cumhuriyet altını da 3,000 liraya geriledi.

Altının da gerginlikten pozitif etkilendiğine dikkat çekilen Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "Altın dünkü seansta 1,902 dolar/ons kadar çekilerek trend desteğini test ettiği günde güçlü bir geri dönüş yaşadığı seansı geride bıraktı" denildi ve eklendi:

"Aynı zamanda bu seviye son iki haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçmesine rağmen, altının gün sonuna kadar toparlanması çok uzun sürmedi.



Çin'in Güney Denizi'nde füze denemeleri yapması ve ABD'nin bu denemelerden hoşnut olmaması dolayısıyla iki ülke arasında gerginlik tırmandı.



Bu gerginlik altın tarafından güçlenme yaşanmasına neden olurken, altının seansı 1954 dolar/onstan tamamlamasına vesile oldu.



Diğer taraftan, bugün için Jackson Hole toplantısı beklenirken, Fed Başkanı'nın yapacağı açıklamalar piyasaların yeni yönünü belirleyecek.



Gümüş, satıcılı başladığı bir günde altının güçlenmesinden nasibini alarak 27.48 dolar/onsa kadar uzandı ve yüzde 3.5 kazanç elde etti.



Dünkü bu hareketinden görüldüğü üzere altından daha pozitif bir ayrışma içerisinde olacağına dair sinyal vermiş oldu.



Platin de diğer kıymetliler gibi yeşilde kapattığı bir seansı yaşarken, seansı 937 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla yüzde 1.8 kazancı hanesine yazmış oldu.



Paladyum ise yatay bant hareketini sürdürürken, dünkü seansta 2197 dolar/ons seviyesinden bir kapanış yaptı ve yüzde 1,8 kazanç elde etmiş oldu.



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 6,799 kg altın, 6,079 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."