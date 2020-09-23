Altında önemli gün! Altüst oldu...

BIST En Aktif Hisseler17:29
|ADESE
|2,31
|386.407.464
|% 10,00
|BUCIM
|6,38
|54.950.340
|% 10,00
|ARMDA
|81,40
|17.810.130
|% 10,00
|MRSHL
|314,60
|34.926.715
|% 10,00
|ACSEL
|13,42
|3.821.944
|% 10,00
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,7058
|7,7081
|% 0,60
|Euro
|8,9921
|8,9962
|% 0,20
|Sterlin
|9,7767
|9,8257
|% 0,43
|Frank
|8,3128
|8,3628
|% 0,15
|Riyal
|2,0474
|2,0576
|% 0,47
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-29,03
|Altın Gr.
|463
|463
|-4,91
|Cumhuriyet
|3.090
|3.140
|-36,00
|Tam
|3.070
|3.146
|-45,78
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,15
|Çeyrek
|744
|761
|-11,07
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|-1,06
|Gümüş Gr.
|5,76
|5,77
|-0,25
|B. Petrol
|41,90
|41,90
|0,19
Seans Raporu 17:29
- 17:39BRYAT Yüzde 6.95 oranında artışla 132.40 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 350 adet işlem
- 17:38 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, PETKM, BIMAS
- 17:38 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, VAKBN, SODA
- 17:38XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 28 artarak (% 0.63 ) 1, 010
- 17:38 Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, BRKO, RODRG, BALAT, MMCAS, KERVN, EMNIS, ISBIR, EKGYO, KSTUR