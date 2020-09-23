Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altında önemli gün! Altüst oldu...

23.09.2020 17:04

Son güncelleme : 23.09.2020 17:41
Altın fiyatları bugün resmen altüst oldu. Ons altın fiyatları psikolojik sınırın altına geriledi ve 1870 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 462 TL seviyesine geriledi. Peki bu gerilemeyi uzmanlar nasıl yorumluyor? İşte cevabı...




ETİKETLER
altınçeyrek altıngram altın




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:291.103
Değişim :  0,63% |  6,91
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.096  
En Yüksek
1.110 En Düşük
1.099
BIST En Aktif Hisseler17:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADESE 2,31 386.407.464 % 10,00  
BUCIM 6,38 54.950.340 % 10,00  
ARMDA 81,40 17.810.130 % 10,00  
MRSHL 314,60 34.926.715 % 10,00  
ACSEL 13,42 3.821.944 % 10,00  
daha fazla
17:29 Alış Satış %  
Dolar 7,7058 7,7081 % 0,60  
Euro 8,9921 8,9962 % 0,20  
Sterlin 9,7767 9,8257 % 0,43  
Frank 8,3128 8,3628 % 0,15  
Riyal 2,0474 2,0576 % 0,47  
daha fazla
17:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 -29,03  
Altın Gr. 463 463 -4,91  
Cumhuriyet 3.090 3.140 -36,00  
Tam 3.070 3.146 -45,78  
Yarım 1.484 1.522 -22,15  
Çeyrek 744 761 -11,07  
Gümüş.Ons 23,30 23,34 -1,06  
Gümüş Gr. 5,76 5,77 -0,25  
B. Petrol 41,90 41,90 0,19  
Seans Raporu 17:29
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru