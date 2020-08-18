Standard Chartered Private Bank`dan Manpreet Gill, son dönemde yaşanan düşüşe rağmen altın fiyatında rallinin henüz sona ermediğini, altın fiyatının hala gidecek biraz daha yeri olduğunu söyledi.
`Altında ralli henüz bitmedi`
18.08.2020 07:34
Son güncelleme : 18.08.2020 07:35
Ağustos ayı başlarında 2 bin dolar/ons seviyesini aşan ancak sonrasında bir miktar geri çekilme yaşayan altın fiyatlarındaki bu geri çekilmeyi, tahvil getirilerinde düzeltme ile açıklayan Gill, tahvil getirilerinde artışın altın gibi varlıklar üzerinde baskı yarattığını vurguladı.
Altında rallinin hala gidecek biraz yeri olduğunu belirten Gill, "Altında rallinin henüz sona ermediğini düşünüyoruz" diye konuştu.
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