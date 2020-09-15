Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi.
Altının kilogram fiyatı yükseldi
15.09.2020 17:45
Son güncelleme : 15.09.2020 17:46
AA
Altın piyasasında, en düşük 461 bin 800 lira, en yüksek 474 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 96 milyon 264 bin 202,89 lira, işlem miktarı ise 2.363,33 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 105 milyon 686 bin 400,00 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
17:311.108
En Yüksek
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|: 0,09%
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|: 1.111
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.097
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En Yüksek
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|Açılış
|: 7,5080
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|Önceki Kapanış
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7,4694
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En Yüksek
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En Düşük
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|: 470,77
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474,85
En Düşük
469,28
BIST En Aktif Hisseler17:29
|CRFSA
|12,32
|4.543.591
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|89.185.371
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.930.937
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.254.913
|% -9,85
|
|METUR
|5,41
|4.209.173
|% -9,83
|
|PETKM
|4,32
|1.669.219.152
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,11
|1.381.384.727
|% -1,27
|
|ECILC
|6,86
|692.340.378
|% 3,47
|
|SISE
|6,36
|571.015.820
|% -1,09
|
|TUPRS
|81,05
|482.063.668
|% -0,37
|
|KRDMD
|3,11
|1.381.384.727
|% -1,27
|
|PETKM
|4,32
|1.669.219.152
|% 0,47
|
|IHLAS
|1,05
|273.315.597
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|379.426.727
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,45
|288.363.630
|% 0,00
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4865
|7,4893
|% 0,07
|
|Euro
|8,8693
|8,8739
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,6078
|9,6560
|% 0,26
|
|Frank
|8,2101
|8,2596
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,03
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|469
|470
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|-9,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,84
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,28
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,01
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|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,02
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Seans Raporu
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17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 39 kaybederek (% -0.35 ) 1, 237
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17:42XU100
Endeks 1, 106 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 14, 790.00 milyon TL de
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17:42HURGZ
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 356, 806 adet işlem
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17:40FLAP
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 017, 896 adet işlem
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17:39GSRAY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 101, 936 adet işlem