Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi.
Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi
28.08.2020 17:14
Son güncelleme : 28.08.2020 17:24
AA
Altın piyasasında, en düşük 455 bin 700, en yüksek ise 465 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 462 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 59 milyon 818 bin 9,56 lira, işlem miktarı ise 2.324 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 194 milyon 383 bin 180,29 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, ve Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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|
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|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|38.986.585
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
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|
|FMIZP
|86,00
|48.482.691
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|
|AYES
|5,63
|82.641
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|
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|840.947
|% -6,10
|
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|% -5,65
|
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|
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|
|PETKM
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|% -0,98
|
|EKGYO
|1,84
|320.896.076
|% -1,60
|
|AKENR
|1,98
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|% 1,54
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|Satış
|%
|
|Dolar
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|% -0,20
|
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|% 0,33
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|Sterlin
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|
|Frank
|8,0731
|8,1218
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,11
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|25,45
|
|Altın Gr.
|462
|462
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.054
|3.132
|39,16
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|18,95
|
|Çeyrek
|740
|758
|9,47
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,45
|0,40
|
|Gümüş Gr.
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|6,50
|0,11
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|B. Petrol
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