Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi

28.08.2020 17:14

Son güncelleme : 28.08.2020 17:24
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 455 bin 700, en yüksek ise 465 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 462 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 59 milyon 818 bin 9,56 lira, işlem miktarı ise 2.324 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 194 milyon 383 bin 180,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, ve Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.


ETİKETLER
BorsaBISTSon haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:071.100
Değişim :  -0,79% |  -8,76
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.109  
En Yüksek
1.114 En Düşük
1.095
BIST En Aktif Hisseler17:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 6,49 20.395.131 % 10,00  
GYHOL 26,62 75.994.140 % 10,00  
METUR 2,75 4.617.860 % 10,00  
KENT 493,70 26.523.539 % 9,98  
IZMDC 26,06 38.986.585 % 9,96  
daha fazla
17:07 Alış Satış %  
Dolar 7,3365 7,3426 % -0,20  
Euro 8,7196 8,7296 % 0,33  
Sterlin 9,7212 9,7700 % 0,52  
Frank 8,0731 8,1218 % 0,28  
Riyal 1,9513 1,9611 % -0,11  
daha fazla
17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.955 25,45  
Altın Gr. 462 462 6,16  
Cumhuriyet 3.071 3.118 45,00  
Tam 3.054 3.132 39,16  
Yarım 1.476 1.515 18,95  
Çeyrek 740 758 9,47  
Gümüş.Ons 27,41 27,45 0,40  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 0,11  
B. Petrol 45,64 45,64 0,04  
Seans Raporu 17:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru