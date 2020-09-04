Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin liraya geriledi.
Altının kilogramı 463 bin liraya geriledi
04.09.2020 17:13
Son güncelleme : 04.09.2020 17:20
AA
Altın piyasasında, en düşük 461 bin 320 lira, en yüksek 465 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 463 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 535 milyon 102 bin 373,62 lira, işlem miktarı ise 1.160,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 605 milyon 248 bin 970,76 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
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|TKURU
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|1.677.975
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|SAYAS
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|YONGA
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|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
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|
|PEKGY
|12,78
|121.769.676
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
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|% -9,91
|
|IZFAS
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|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|VAKKO
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|% -6,66
|
|SISE
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|% 3,14
|
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|
|GSRAY
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|754.852.913
|% -0,82
|
|ASELS
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|% -0,12
|
|GARAN
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|618.517.530
|% 0,59
|
|SISE
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|% -0,82
|
|GSDHO
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|% 6,94
|
|KRDMD
|2,98
|486.075.798
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,74
|256.925.185
|% 1,16
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4517
|7,4576
|% 0,34
|
|Euro
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|8,7933
|% -0,23
|
|Sterlin
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|9,8521
|% -0,36
|
|Frank
|8,1044
|8,1532
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9789
|1,9888
|% 0,19
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-3,57
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|Altın Gr.
|462
|462
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.073
|3.119
|-4,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-2,15
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-1,04
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,67
|0,06
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|Gümüş Gr.
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|6,40
|0,03
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