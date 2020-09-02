Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 200 liraya geriledi.
Altının kilogramı 467 bin 200 liraya geriledi
02.09.2020 17:50
Son güncelleme : 02.09.2020 17:54
AA
Altın piyasasında, en düşük 465 bin 100 lira, en yüksek 470 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 467 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 642 milyon 420 bin 464,97 lira, işlem miktarı ise 5.664,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 671 milyon 829 bin 124,04 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
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|FENER
|31,02
|689.211.093
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.605.879
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.548.703
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|156.129.710
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.409.689
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|SANFM
|6,14
|28.503.216
|% -8,22
|
|SISE
|6,19
|958.597.703
|% -0,16
|
|BJKAS
|3,38
|756.122.106
|% 9,03
|
|GSRAY
|3,48
|751.326.641
|% 9,78
|
|FENER
|31,02
|689.211.093
|% 10,00
|
|ASELS
|16,79
|651.857.132
|% -0,24
|
|EKGYO
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|420.680.087
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,38
|756.122.106
|% 9,03
|
|GSRAY
|3,48
|751.326.641
|% 9,78
|
|PETKM
|3,95
|629.082.540
|% -0,25
|
|SISE
|6,19
|958.597.703
|% -0,16
|
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|Alış
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|%
|
|Dolar
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|7,3909
|% 0,32
|
|Euro
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|8,7548
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,7988
|9,8479
|% -0,29
|
|Frank
|8,0768
|8,1254
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9639
|1,9738
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-29,63
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-24,00
|
|Tam
|3.064
|3.141
|-21,95
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-10,61
|
|Çeyrek
|743
|760
|-5,31
|
|Gümüş.Ons
|27,21
|27,24
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,17
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