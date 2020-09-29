Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi

29.09.2020 17:50

Son güncelleme : 29.09.2020 17:57
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 462 bin lira, en yüksek 475 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 473 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 727 milyon 846 bin 836,65 lira, işlem miktarı ise 3.727,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 753 milyon 487 bin 133,56 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.


ETİKETLER
altınBorsa İstanbulson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:411.121
Değişim :  0,01% |  0,11
Açılış :  1.124  
Önceki Kapanış :  1.121  
En Yüksek
1.132 En Düşük
1.112
BIST En Aktif Hisseler17:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 10,12 22.611.134 % 10,00  
SEKUR 13,09 24.706.720 % 10,00  
YAPRK 53,35 2.264.014 % 10,00  
VANGD 5,72 1.285.147 % 10,00  
TKURU 940,90 3.227.287 % 10,00  
daha fazla
17:41 Alış Satış %  
Dolar 7,8429 7,8495 % 0,63  
Euro 9,2036 9,2140 % 1,21  
Sterlin 10,0477 10,0981 % 0,61  
Frank 8,4826 8,5337 % 0,87  
Riyal 2,0842 2,0946 % 0,45  
daha fazla
17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.888 6,26  
Altın Gr. 476 476 4,15  
Cumhuriyet 3.157 3.205 48,00  
Tam 3.143 3.222 46,66  
Yarım 1.519 1.558 22,57  
Çeyrek 762 779 11,28  
Gümüş.Ons 23,88 23,91 0,23  
Gümüş Gr. 6,06 6,06 0,12  
B. Petrol 42,24 42,24 -0,63  
Seans Raporu 17:41
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru