Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi.
Altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi
29.09.2020 17:50
Son güncelleme : 29.09.2020 17:57
AA
Altın piyasasında, en düşük 462 bin lira, en yüksek 475 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 473 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 727 milyon 846 bin 836,65 lira, işlem miktarı ise 3.727,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 753 milyon 487 bin 133,56 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
17:411.121
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En Düşük
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477,40
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|ISGSY
|10,12
|22.611.134
|% 10,00
|
|SEKUR
|13,09
|24.706.720
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.264.014
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|METUR
|8,57
|12.671.640
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.315.410
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,39
|4.387.476.840
|% -4,89
|
|GARAN
|6,91
|1.638.322.734
|% -1,14
|
|ASELS
|17,72
|1.116.362.301
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,28
|1.047.160.913
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,80
|634.605.500
|% -5,88
|
|SISE
|7,39
|4.387.476.840
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,28
|1.047.160.913
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,71
|466.501.607
|% 3,64
|
|GARAN
|6,91
|1.638.322.734
|% -1,14
|
|ODAS
|2,72
|622.431.813
|% 0,00
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8429
|7,8495
|% 0,63
|
|Euro
|9,2036
|9,2140
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,0477
|10,0981
|% 0,61
|
|Frank
|8,4826
|8,5337
|% 0,87
|
|Riyal
|2,0842
|2,0946
|% 0,45
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|6,26
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.157
|3.205
|48,00
|
|Tam
|3.143
|3.222
|46,66
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|22,57
|
|Çeyrek
|762
|779
|11,28
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,12
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,63
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Seans Raporu
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17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem
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17:52SODA
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 471, 329 adet işlem
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17:51HATEK
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, VANGD, TKURU, EGCYO, ARTI, TACTR, BALAT, KERVN, RODRG, UZERB