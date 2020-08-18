Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi.
Altının kilogramı ne kadar oldu?
18.08.2020 17:17
Son güncelleme : 18.08.2020 17:21
AA
Altın piyasasında, en düşük 468 bin, en yüksek ise 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 yükselişle 478 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 329 milyon 818 bin 900,64 lira, işlem miktarı ise 7.140,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 387 milyon 377 bin 736,23 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
17:051.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
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|Açılış
|: 1.088
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.084
17:057,3680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
|: 7,4360
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,3590
17:058,7990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 470,83
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478,22
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler17:05
|RTALB
|57,20
|665.377.721
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|89.301.914
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.678.464
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.994.348
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|338.047
|% 9,99
|
|RALYH
|13,05
|37.015.302
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|18.856.336
|% -9,87
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|SILVR
|4,11
|182.777.382
|% -8,67
|
|GARAN
|7,14
|1.187.916.896
|% 2,59
|
|GUSGR
|6,09
|848.832.772
|% 9,14
|
|ASELS
|17,87
|665.806.913
|% 0,17
|
|RTALB
|57,20
|665.377.721
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|506.745.011
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,95
|481.181.065
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,87
|506.745.011
|% 0,70
|
|GARAN
|7,14
|1.187.916.896
|% 2,59
|
|GUSGR
|6,09
|848.832.772
|% 9,14
|
|CEMAS
|1,62
|163.695.397
|% 5,19
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3638
|7,3680
|% -0,21
|
|Euro
|8,7877
|8,7990
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,7259
|9,7747
|% 0,93
|
|Frank
|8,1454
|8,1944
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9600
|1,9698
|% -0,03
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|12,62
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.174
|3.222
|43,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|34,12
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|16,51
|
|Çeyrek
|765
|782
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,91
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,16
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,25
|