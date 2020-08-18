Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altının kilogramı ne kadar oldu?

18.08.2020 17:17

Son güncelleme : 18.08.2020 17:21
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 468 bin, en yüksek ise 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 yükselişle 478 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 329 milyon 818 bin 900,64 lira, işlem miktarı ise 7.140,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 387 milyon 377 bin 736,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.


ETİKETLER
altınKilo altıngram altınçeyrek altınçeyrek altın ne kadar?




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:051.097
Değişim :  0,98% |  10,69
Açılış :  1.088  
Önceki Kapanış :  1.086  
En Yüksek
1.101 En Düşük
1.084
BIST En Aktif Hisseler17:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 57,20 665.377.721 % 10,00  
MAKTK 2,53 89.301.914 % 10,00  
MRGYO 2,09 9.678.464 % 10,00  
ARMDA 29,04 5.994.348 % 10,00  
TKURU 80,95 338.047 % 9,99  
daha fazla
17:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3638 7,3680 % -0,21  
Euro 8,7877 8,7990 % 0,49  
Sterlin 9,7259 9,7747 % 0,93  
Frank 8,1454 8,1944 % 0,53  
Riyal 1,9600 1,9698 % -0,03  
daha fazla
17:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.998 1.998 12,62  
Altın Gr. 476 476 5,13  
Cumhuriyet 3.174 3.222 43,00  
Tam 3.155 3.235 34,12  
Yarım 1.525 1.565 16,51  
Çeyrek 765 782 8,25  
Gümüş.Ons 27,87 27,91 0,39  
Gümüş Gr. 6,67 6,68 0,16  
B. Petrol 45,12 45,12 -0,25  
Seans Raporu 17:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru