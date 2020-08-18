Altının kilogramı ne kadar oldu?













AA

Altın piyasasında, en düşük 468 bin, en yüksek ise 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 yükselişle 478 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 329 milyon 818 bin 900,64 lira, işlem miktarı ise 7.140,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 387 milyon 377 bin 736,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.