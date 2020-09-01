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Altının kilogramı ne kadar oldu?

01.09.2020 16:50

Son güncelleme : 01.09.2020 16:52
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 466 bin 250 lira, en yüksek 473 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 470 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 636 milyon 871 bin 313,75 lira, işlem miktarı ise 3.537,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 663 milyon 759 bin 251,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.


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