Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.
Altının kilogramı ne kadar oldu?
07.10.2020 17:27
Son güncelleme : 07.10.2020 17:32
AA
Altın piyasasında, en düşük 466 bin lira, en yüksek 478 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 466 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 883 milyon 807 bin 749,37 lira, işlem miktarı ise 4.065,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 895 milyon 471 bin 231,14 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Standart Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
17:171.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
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1.157
En Düşük
1.147
17:177,8802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0824
|Açılış
|: 7,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
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7,8873
En Düşük
7,7815
17:179,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1220
|Açılış
|: 9,2400
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|Önceki Kapanış
|: 9,1300
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9,2831
En Düşük
9,1278
17:17476,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,44
|Açılış
|: 476,26
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|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler17:15
|YGYO
|1,10
|193.103.868
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.360.825
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.464.632
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.935.889
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.867.522
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|6,99
|1.480.337.683
|% -1,69
|
|ODAS
|3,35
|1.284.757.971
|% 2,45
|
|SISE
|6,73
|990.913.087
|% -1,75
|
|ASELS
|18,55
|864.660.351
|% 0,05
|
|ZOREN
|2,74
|655.799.765
|% 3,01
|
|ODAS
|3,35
|1.284.757.971
|% 2,45
|
|ZOREN
|2,74
|655.799.765
|% 3,01
|
|GARAN
|6,99
|1.480.337.683
|% -1,69
|
|YGYO
|1,10
|193.103.868
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,90
|335.764.200
|% 3,26
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8694
|7,8759
|% 1,00
|
|Euro
|9,2597
|9,2683
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,0932
|10,1439
|% 0,87
|
|Frank
|8,5453
|8,5967
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 0,90
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,98
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,26
|
|Cumhuriyet
|3.155
|3.203
|-9,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|-10,96
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,30
|
|Çeyrek
|760
|778
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,21
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|-0,88
|
Seans Raporu
17:15
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17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KCHOL, GARAN
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 85 kaybederek (% -0.27 ) 1, 051
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17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, PRZMA, OZRDN, TDGYO, ESCOM, ARTI, IEYHO, UZERB, DYOBY, FORMT
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17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, ROYAL, TACTR, MERIT, SANFM, BMELK, METRO, TKURU, MRSHL
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PEKGY, KERVN, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında