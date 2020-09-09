Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi.
Altının kilogramı ne kadar?
09.09.2020 16:52
Son güncelleme : 09.09.2020 16:56
AA
Altın piyasasında, en düşük 459 bin 635 lira, en yüksek 466 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 466 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 742 milyon 653 bin 618,62 lira, işlem miktarı ise 1.607,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 763 milyon 239 bin 726,19 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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|
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|% 9,98
|
|ODAS
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|% 4,40
|
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|EKGYO
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|%
|
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|% 0,14
|
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|%
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|468
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|33,72
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|16,31
|
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|767
|8,16
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|26,91
|26,94
|0,26
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|6,47
|0,05
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|40,00
|40,00
|0,22
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