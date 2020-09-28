Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi.
Altının kilogramı ne kadar?
28.09.2020 17:16
Son güncelleme : 28.09.2020 17:18
AA
Altın piyasasında, en düşük 456 bin 500 lira, en yüksek 471 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 artışla 471 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 462 milyon 560 bin 473,49 lira, işlem miktarı ise 5.433,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 491 milyon 336 bin 342,12 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
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|
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|7.071.929
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|% 9,99
|
|TLMAN
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|PKENT
|720,00
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|
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|
|GARAN
|7,04
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|
|ASELS
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|
|CEMTS
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|539.461.022
|% 2,01
|
|PETKM
|4,22
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|% 0,00
|
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|1.571.472.158
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|
|ODAS
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|% 1,49
|
|YKBNK
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|286.159.790
|% -0,95
|
|PETKM
|4,22
|512.527.824
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7745
|7,7784
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|
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|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|5,78
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,42
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|50,00
|
|Tam
|3.091
|3.169
|47,89
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|23,17
|
|Çeyrek
|749
|766
|11,58
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,79
|5,79
|0,15
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|B. Petrol
|42,29
|42,29
|-0,12
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Seans Raporu
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17:13SEKUR
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 776, 588 adet işlem
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17:12VKFYO
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 195, 054 adet işlem
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17:11MARKA
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 230 adet işlem
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17:10MARTI
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 1.23 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 260, 843 adet işlem
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17:09XU100
Endeks 1, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 16, 245.00 milyon TL de